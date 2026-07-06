Processledare till kommunledningskontoret
Norbergs Kommun / Administratörsjobb / Norberg Visa alla administratörsjobb i Norberg
2026-07-06
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Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vill du arbeta nära de politiska beslutsprocesserna och processleda kommunens gemensamma arbete med planering, styrning och uppföljning?
I Norberg får du en central roll där du arbetar nära kommunchef, ledningsgrupp, verksamheter och förtroendevalda. I en liten organisation med korta beslutsvägar får du möjlighet att samordna kommunövergripande styrprocesser, skapa struktur och bidra till välgrundade beslutsunderlag som stödjer kommunens utveckling.
Om arbetsplatsen
Kommunledningskontoret samlar kommunens övergripande funktioner inom bland annat ledningsstöd, nämndsadministration, HR, digitalisering, krisberedskap, näringslivsutveckling och kommunikation.
Kommunen står inför en viktig utvecklingsfas när ett gemensamt Kommunalteknikförbund ska integreras i den egna organisationen. Som processledare blir du en del av detta utvecklingsarbete och bidrar till att utveckla och samordna kommunövergripande processer och arbetssätt.
Om tjänsten
Rollen är bred och utvecklingsinriktad. Du arbetar kommunövergripande och samordnar processer som berör flera verksamheter och funktioner. Rollen kombinerar strategisk samordning med eget operativt ansvar – du tar fram underlag, driver processer och utgör ett kvalificerat stöd till ledning och förvaltning. I en mindre organisation innebär det att du får en varierad vardag med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka hur kommunens arbetssätt och processer utvecklas över tid.
Du rapporterar till avdelningschef för samhälle, service och HR, tillika biträdande kommunchef.
I rollen kommer du bland annat att:
samordna och utveckla kommunens budget- och uppföljningsprocesser
driva arbetet med verksamhetsplanering, mål, prognoser och analyser
säkerställa en sammanhållen struktur för planering, uppföljning och rapportering
utveckla och samordna processer, mallar och arbetssätt för tertialuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning
utveckla användningen av Hypergene och andra digitala arbetssätt för planering, uppföljning och analys
utveckla kommunens styrmodell och en mer sammanhållen och effektiv styrning
Kvalifikationer och kompetenser
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller juridik.
Vi söker dig med erfarenhet av att driva och samordna komplexa processer med många intressenter, samt erfarenhet av kvalificerat arbete inom analys, uppföljning, budget eller verksamhetsstyrning. Du har arbetet i en politiskt styrd organisation eller annan verksamhet med flera beslutsnivåer. Du har även erfarenhet av systemförvaltning, systemutveckling eller utveckling av arbetssätt i digitala verksamhetsstöd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal ekonomi- och målstyrning, Hypergene eller liknande beslutsstödsystem samt verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete eller riskanalys.
Du har en stark analytisk förmåga och god helhetssyn där du ser samband mellan ekonomi, verksamhet och styrning. Du kan göra komplexa frågor begripliga för olika målgrupper.
Du samarbetar naturligt med andra och bygger förtroendefulla relationer, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och driva processer framåt med struktur och uthållighet. Du har förmåga att hantera flera parallella processer och skapa framdrift även i en föränderlig vardag.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Utöver ett stimulerande arbete där din insats är värdefull, ges du som medarbetare i Norbergs kommun möjlighet att nyttja våra förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och att lämna blod på betald arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Rekryterande chef är frånvarande under vecka 28-32. Under denna tid kan eventuella frågor ställas till hr@norberg.se
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig tillHR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Kommun
(org.nr 212000-2072), https://www.norberg.se/sidor/naringsliv--arbete/lediga-jobb.html
Malmgatan 7 (visa karta
)
738 21 NORBERG Arbetsplats
Kommunledningskontoret Kontakt
Sonja Eriksson sonja.eriksson@norberg.se Jobbnummer
9994307