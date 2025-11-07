Processledare till immunprocessen , Klinisk kemi , Falun
2025-11-07
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Laboratoriemedicin i Dalarna består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin där vi arbetar gränsöverskridande mellan avdelningarna. Verksamheten är länsövergripande med laboratorier i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.
Laboratoriemedicin i Dalarna består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin där vi arbetar gränsöverskridande mellan avdelningarna. Verksamheten är länsövergripande med laboratorier i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.
Laboratoriemedicin Dalarna arbetar 155 medarbetare varav 50 medarbetare på klinisk kemi i Falun.
Just nu söker vi en processledare till Klinisk kemi i Falun som är en 24/7 verksamhet.
Processledare till immunprocessen , Klinisk kemi , FalunPubliceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad Processledare till Immunprocessen på Klinisk kemi i Falun.
Immunprocessen innefattar för närvarande tre olika instrument typer.
Som processledare ansvarar man för den dagliga driften som innebär bland annat följande arbetsuppgifter.
Driftansvar för rutiner, metoder, utrustning lagerhållning av reagens och uppföljning av dagliga kvalitetskontroller.
Svara för att skriftliga instruktioner och blanketter är uppdaterad och tillgängliga.
Svara för utbildning av medarbetare och studerande i metoder, utrustning och övriga rutiner.
Svarar för att kontakta leverantör i serviceärenden vid akuta problem
Svara för att rekvirera reagens och förbrukningsartiklar
Medverka vid processmöte
Inom Laboratoriemedicin Dalarna där klinisk kemi Falun ingår pågår för närvarande en upphandling vilket innebär att automation och instrument inom immunkemi och allmänkemi kommer att bytas ut om några år. Som processledare kommer man då att ha en viktig roll vid implementering av de nya instrumenten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker eller har motsvarande kompetens.
Du har ett intresse för immunkemi och att vara spindeln i nätet. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Som person är du självständig och ansvarstagande och du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. I rollen som processledare är det extra viktigt att
du har en bra förmåga att kommunicera och samarbeta med både kollegor och kunder.
Du är serviceinriktad och tillmötesgående och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Arbetet kräver stor noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt och i grupp, därför måste du behärska svenska språket i tal och skrift.
