Processledare innovation och design
Mälardalens Universitet / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-10-27
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Tjänsten är placerad i Samhällskontraktet som är ett partnerskap mellan Mälardalens universitet, Västerås stad och Eskilstuna kommun som utforskar och adresserar komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. www.samhallskontraktet.se
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Strategi och design
• Processleda det strategiska arbetet inom fokusområde 'Alla barn och unga lyckas' utifrån ett design- och innovationsperspektiv.
• Säkerställa samverkan mellan processtödet, medarbetare från parterna samt andra identifierade aktörer
• Processleda initiativ - från utveckling, facilitering av processer, till visualisering och paketering av idéer och koncept
• Leda utvecklingen av initiativ och möjliggöra att de testas, samt utveckla integration av forskning och utbildning inom initiativen.
• Uppföljning och utvärdering av aktiviteter, samt säkra kontinuerligt lärande.
• Leda och coacha processledare och andra roller som verkar inom fokusområdet.
• Facilitera lärande mellan initiativ inom fokusområdet samt kontinuerligt utveckla områdets portföljer tillsammans med Core Team.
Samverkan och kommunikation
• Leda Core Teams arbete med att identifiera behov, skapa samsyn mellan parterna och analysera omvärlden. I detta ingår att stödja Core Team i att prioritera och utveckla processer samt bygga och stödja portföljen av pågående och planerade initiativ.
• Etablera och fördjupa relationer med interna och externa partners för långsiktigt hållbara processer samt goda resultat
• Säkerställa tillsammans med Core Team att prioriteringen av integrerade innovations-, forsknings- och utbildningsinitiativ fokuserar på Samhällskontraktets prioriterade perspektiv och samhällsmål.
• Löpande arbeta med kommunikation med fokus på Core Teams process och portföljarbete, inom pågående initiativ samt bidra till intern och extern kommunikation om Samhällskontraktet
Omvärld och invärld
• Omvärldsbevakning t.ex. ta del av ny forskning, seminarier, litteratur och följa relevanta aktörers arbete
• Faciliteringsstöd vid behov i andra delar av Samhällskontraktet än det fokusområde processledaren har som huvudansvar
• Bidra till Samhällskontraktets medverkan på olika arenor
• Söka finansieringsmöjligheter utöver basfinansiering från Samhällskontraktet
• Ansvar för aktivitetsplan, budget inom givna ramar och uppföljning av fokusområdetKvalifikationer
Du som söker behöver ha en relevant universitets- eller högskoleutbildning. Du har haft en ledande roll i strategiska innovationsprojekt och/eller samverkansprojekt, gärna med fokus på komplexa utmaningar och arbetat med detta de senaste åren. Du behöver även ha erfarenhet av strategiarbete och att designa och facilitera förändrings- och innovationsprocesser.
Du besitter starkt självledarskap och kan leda tillsammans med andra och har god förmåga i att bygga relationer. Du trivs med att arbeta och tänka strategiskt samt kan operativt driva ditt arbete framåt.
Du behöver även ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Meriterande
• Du har tidigare arbetat med missions-orienterad innovation och/eller innovation utifrån ett systemperspektiv
• Har erfarenhet från innovation inom offentlig verksamhet
• Har erfarenhet av att framgångsrikt navigera i stora organisationer
• Erfarenhet av att söka och framgångsrikt erhålla extern finansiering och/eller att samordna uppväxling av resurser tillsammans med andra aktörer
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
• Du är uthållig och orkar driva långa, långsamma och riktade förändringsarbeten
• Du har en förmåga att sätta dina perspektiv åt sidan för att säkerställa att arbetet som drivs är i linje med parternas utstakade riktning
• Du jobbar självständigt i både förberedande och utförande arbete och uppsöker självmant stöd
• Du utgår från ett systemperspektiv när du på kreativa sätt omsätter kunskaper och erfarenheter till handling
• Du brinner för att skapa värde för andra och jobbar nära personer med helt olika bakgrunder för att göra det
• Du arbetar målsökande genom att tillämpa iterativa och experimenterande processer
• Du har förmåga att ha flera hattar på dig om det behövs, t.ex. bygga förståelse för verksamheten, portföljhantering, budgetering, ledning av initiativ, facilitering, kommunikation internt och externt, m.m.
• Att be om och att ge feedback är en naturlig del av hur du arbetar i alla steg av en process
• Du delar gärna med dig av kunskap, erfarenhet och goda exempel, och drivs av att utveckla både dig själv och andra.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
