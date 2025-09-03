Processledare för uppdragsverksamhet och samverkan
2025-09-03
Har du förmågan att genom nyfikna frågor frigöra den inneboende kunskap som redan finns i organisationen? Kan du dessutom omsätta detta till strategiskt och operativt förändringsarbete? Då ska du fortsätta läsa!
Enheten för planering och analys, vilket är en enhet inom avdelningen för ledningsstöd och ekonomi och en del av Högskolan Dalarnas verksamhetsstöd, söker nu processledare som ska jobba för att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan lärosätet och externa uppdragsgivare.
Din arbetsdag som processledare
Som processledare kommer du att planera och delta i genomförandet och utveckling av stöd i uppdragsverksamhet, samverkan och innovation genom att föreslå en plan, modell och struktur. Det är också processledarens roll att sedan leda genom att bistå med kunskaper, idéer, metoder och verktyg för att bearbeta frågor och uppgifter. Du ansvarar inte bara för hur arbetet utformas utan också för dess genomförande, lösningar och olika tillvägagångssätt.
Anställningen syftar till att ge högskolans lärare och ledning stöd i samverkan, innovation och uppdragsverksamhet, något som ska möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan lärosätet och externa uppdragsgivare. Arbetet knyter an till processer för stöd till studenter, bland annat genom att i samarbete med andra aktörer möjliggöra för studenter att ta del av systematik för och kunskap om innovation.
I anställningen ingår att stötta i uppbyggnaden, utvecklingen av på sikt upprätthållandet av strukturer och processer för samverkan, innovation och uppdragsverksamhet (uppdragsutbildning och uppdragsforskning) för att ge förutsättningar för fortsatt utveckling av högskolans samverkan med det omgivande samhället så att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta. Uppdrag att vara processtöd till en eller flera av högskolans strategiska samverkanspartners ingår också. Du lotsar lärare i processerna rörande samverkan, innovation och uppdragsverksamhet och mäklar kontakter mellan lärare och externa parter, samt stöttar i den initiala delen av ansökningar av forskningsmedel.
Du kommer jobba nära kollegor på avdelningen för ledningsstöd och ekonomi, med högskolans ledning och lärare och i samarbete med externa intressenter i syfte att ge lärare, ledning och externa parter goda förutsättningar för att utveckla samarbeten.
Är du personen vi söker?
Vid tillsättningen lägger vi vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du har en hög samarbetsförmåga, ett helhetstänk i ditt utvecklingsarbete och på ett naturligt sätt tar egna initiativ som leder till utveckling till nytta för högskolan och våra samverkanspartners.
För att du ska trivas i tjänsten tror vi att du ser forskning och utbildning som ett sätt att skapa samhällsnytta, har lätt för att skapa och upprätthålla nätverk och att du uppskattar att arbeta såväl operativt som strategiskt.
• Forskarutbildad, minst licentiatexamen.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet från att leda och samordna processer.
Merit:
• Erfarenhet från forsknings- och innovationsprocesser.
• Arbetslivserfarenhet/erfarenhet från samarbete med näringslivet/industrin/andra avnämnare.
• Erfarenhet av arbete med stöd i forskning eller erfarenhet av att skriva egna forskningsansökningar i samarbete med näringsliv, region eller kommun.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Resor inom tjänsten förekommer. Möjlighet finns att teckna avtal med distansarbete upp till två dagar per vecka.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2025-09-28. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda. Ersättning
