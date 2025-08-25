Processingenjörer till ReEnerfy
2025-08-25
ReEnerfy är ett konsultbolag som står inför snabb tillväxt och som erbjuder konsulttjänster inom energi -och processindustrin. Vill du bidra till ett fossilfritt liv inom en generation? Som anställd i detta konsultbolag blir du en del av ett större mål: Att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vi vill visa vägen mot en hållbar framtid och stimulera till ett klimatsmartare liv på alla plan. Detta kräver nya perspektiv, konkreta förändringar och en vilja att göra skillnad. Vi söker Processingenjörer för spännande uppdrag i projekt, underhållsåtgärder och processtekniska utredningar.
Huvuduppgifter och ansvarsområden
Systemkonstruktion av process-system, design och dimensionering av komponenter och processfunktioner.
Utföra och granska processtekniska beräkningar, analyser, utredningar och systemkonstruktioner.
Delta i systemhälsoarbete inklusive agera som systemägare för tilldelade process-system.
Bidra med teknisk kompetens i projektverksamheten, underhållsåtgärder samt tvärfunktionella samarbeten.
Inneha roll som konstruktionsledare i projekt.
Framtagning, uppdatering samt granskning av P&ID.
Vem vi söker och personliga egenskaper
Du Ingenjörsutbildning inom maskin-, kemi-, kärnkrafts-, energiteknik.
Kompetens för processtekniska analyser såsom tryckfallsberäkningar och energibalanser.
Kunskap och kompetens inom processkomponenter såsom ventiler, pumpar, värmeväxlare etc.
Erfarenhet inom kärnkrafts- och/eller process-industri samt från arbete i projekt är önskvärt.
Noggrannhet, analytisk, kreativ, drivande och kommunikativ. God samarbetsförmåga är en förutsättning för rollen.
Placering Oskarshamn Möjlighet till distansarbete ges när verksamheten tillåter Du erbjuds
• > Tillsvidareanställning -> Förmånliga villkor -> Mycket goda karriärmöjligheter -> Långsiktiga och stimulerande uppdrag -> Goda utbildningsmöjligheter www.reenerfy.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Mindment AB
Bengt Kristoffersson bengt@mindment.se +46 708 77 22 34
9474539