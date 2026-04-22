Processingenjör (vikariat) Norrköping Lantmännen Biorefineries
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kemiingenjörsjobb / Norrköping Visa alla kemiingenjörsjobb i Norrköping
2026-04-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med processutveckling i ett av världens mest avancerade bioraffinaderier? Har du en bakgrund inom biologi, bioteknik eller biokemi och vill bidra till hållbar produktion i praktiken? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en processingenjör för ett vikariat till Lantmännens anläggning i Norrköping - en central roll i vår fortsatta utveckling inom cirkulär ekonomi och framtidens processindustri. Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja uppdraget omgående eller med kort varsel.
Om rollen
Som processingenjör kommer du att arbeta nära produktionen med fokus på våra biologiska processer, främst inom likvifiering, fermentering samt vårt anaeroba reningsverk.
Du arbetar med att analysera, följa upp och optimera processerna med målet att öka effektivitet, kvalitet och tillgänglighet - alltid med säkerhet och miljö i fokus. Rollen innebär främst operativt stöd i den dagliga driften, där du fungerar som en viktig resurs i att ta fram data, analysera värden och vara en teknisk referens i verksamheten.
Du samarbetar tätt med drift, underhåll och övriga ingenjörsfunktioner, och har en viktig roll i att stötta operatörer och bidra till en stabil och effektiv produktion.Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Följa upp och analysera processdata samt identifiera förbättringsområden
Ta fram och analysera värden samt fungera som teknisk referens i driften
Optimera produktionen avseende volym, kvalitet, miljö och säkerhet
Arbeta med biologiska processer inom fermentering och reningsverk
Delta i mindre förbättrings- och driftrelaterade projekt, där du även kan driva vissa delar
Genomföra rotorsaksanalyser, riskanalyser och ändringshantering
Uppdatera processparametrar och driftinstruktioner
Stötta operatörer i det dagliga arbetet
Delta i produktionsplanering och underhållsstopp
Säkerställa efterlevnad av rutiner kopplade till livsmedels- och fodersäkerhet
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis biologi, bioteknik, biokemi eller närliggande område
Erfarenhet av processoptimering eller förbättringsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God system- och datavana
Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete inom fermentering eller reningsverk, men det är inget krav.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Analytisk och har ett helhetsperspektiv på processer
Självgående och trygg i att ta ansvar för ditt arbete
Strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Bekväm i en miljö där tempot kan vara högt och där du behöver prioritera själv
Du har ett genuint intresse för biologiska processer och drivs av att omsätta teori till praktisk produktion. Rollen ställer krav på självledarskap - du förväntas kunna ta ansvar för ditt arbete utan att bli styrd i varje steg.
Teamet
Du kommer arbeta nära ett team bestående av driftingenjörer och drifttekniker, samtidigt som du har många kontaktytor inom övrig driftorganisation. Det är en miljö med högt engagemang där man hjälps åt, men där det också är viktigt att du är trygg i dig själv och kan bidra självständigt.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en högteknologisk och hållbar verksamhet där du blir en viktig del av utvecklingen mot framtidens bioraffinaderi. Du erbjuds en varierande roll med stort ansvar, kompetenta kollegor och goda möjligheter att utvecklas inom avancerad processteknik.Övrig information
Omfattning: Heltid, vikariat 1 år
Placering: Norrköping
Start: Enligt överenskommelse (gärna omgående eller med kort varsel) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Linnégatan 4 (visa karta
)
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com
9869440