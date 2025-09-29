Processingenjör VA - inriktning Avlopp
Dala Vatten och Avfall AB / Driftmaskinistjobb / Leksand Visa alla driftmaskinistjobb i Leksand
2025-09-29
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Vatten och Avfall AB i Leksand
, Gagnef
, Rättvik
, Vansbro
eller i hela Sverige
Dala Vatten och Avfall har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten och avlopps- och avfallsverksamheterna i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Huvudkontoret ligger i Leksand.
Mycket av det arbete vi utför varken syns eller hörs, men det skulle omedelbart märkas om det upphörde. Genom planering, analys och utveckling levererar vi den kritiska infrastruktur som är grundförutsättningen för att vi ska kunna bo och leva i våra kommuner. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder har tillgång till rent vatten och miljöriktig avlopps-och avfallshantering.
Vårt uppdrag är också att skapa förutsättningar för våra kunder att göra mer hållbara val. Vi förvaltar våra verksamheter med kunden i fokus och med hjärta för miljön och den hållbara utvecklingen för våra samhällen. Vårt mål är att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i alla vatten-, avfalls-och avloppsfrågor. Vi erbjuder ett omväxlande jobb i en positiv och utvecklingsinriktad miljö. Flexibilitet och ett modernt arbetssätt är viktigt där eget ansvar värderas högt.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som processingenjör på DVA är ditt främsta uppdrag att säkra miljö- och lagefterlevnad genom att arbeta operativt och strategiskt med vatten och framför allt avloppsreningsprocessen i våra kommuners anläggningar. Du ansvarar för processoptimering och uppföljning, med fokus på avloppshantering och rening. Tillsammans med driftpersonal, arbetsledare och driftchef tillser du anläggningarnas optimala drift, skötsel och underhåll i syfte att nå en effektiv process och efterleva gällande myndighetskrav.
Exempel på arbetsområden är efterlevnad av egenkontrollprogram, upprättande av rutiner och instruktioner för avloppshanteringen och anläggningen, uppföljning av provtagningsparametrar, miljörapportering och direkta åtgärder kopplat till avvikelser. Vidare arbetar du med att sammanställa och redovisa drift och processdata samt hanterar frågor kring behov av utredningar, risk och sårbarhetsanalyser samt uppföljning av åtgärder efter exempelvis periodiska besiktningar.
Du ingår i avdelning VA Produktion men arbetar nära och tillsammans med samtliga avdelningar inom affärsområde Vatten och Avlopp. Övriga kontaktytor för rollen är myndigheter, kunder, konsulter och externa leverantörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, en civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom kemi, vatten eller miljöteknik eller liknande. Alternativt har du arbetslivserfarenhet som ger motsvarande kompetens. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom VA-området, gärna från arbete vid avloppsreningsverk. Det är även meriterande om du har kunskaper inom miljölagstiftning, uppströmsarbete eller styr och reglerteknik. Du skriver och talar svenska obehindrat, har god administrativ förmåga och goda kunskaper i Office-paketet. Har du även erfarenhet från att arbeta i något av systemen VA-banken eller Aquaview kommer det ge dig bra förutsättningar att snabbt komma in i den nya rollen.Dina personliga egenskaper
Du har ett engagemang för VA-frågor och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans som ett lag för att nå gemensamma mål. En god kommunikativ förmåga i tal och skrift är en av dina styrkor. Att planera, genomföra, analysera och följa upp ditt arbete är en annan. Att arbeta strukturerat och lösningsorienterat kommer naturligt för dig. Du är van att ta ansvar, har en god förmåga att prioritera och kan snabbt ställa om vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tjänsten är placerad i Leksand, men vi arbetar i alla fyra ägarkommuner - Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 20 oktober!
Ansökningarna kan komma att hanteras löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vi har redan gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av andra rekryteringssajter, annons- och mediesäljare Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556714-8555) Arbetsplats
Dala Vatten och Avfall Kontakt
HR Konsult
Jenny Löweskog jenny.loweskog@dvaab.se 0247-44 1 06 Jobbnummer
9530473