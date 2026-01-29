Processingenjör till Sonoco i Norrköping!
2026-01-29
Har du en bakgrund inom utveckling av produktionsflöden och förbättringsarbeten och vill arbeta för att skapa en effektiva värdekedja? Då är rollen som processingenjör hos Sonoco nästa steg för dig! Vi söker en engagerad och driven medarbetare som vill driva och projektleda utveckling av våra produktionsprocesser. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter i ett bolag som satsar på dig som medarbetare!
OM TJÄNSTEN
Sonoco tillverkar spirallindade pappershylsor och är idag en av världens ledande globala leverantörer inom förpackningsindustrin. Vårt arbete vilar på en stark värdegrund där hänsyn, engagemang och ansvar vägleder oss i allt vi gör. Nu söker vi en processingenjör till Sonoco fabrik i Norrköping och Matfors. I din roll ansvarar du för förbättringsprojekt inom produktivitet, kvalitet, och måluppfyllnad. I rollen som processingenjör kommer du, i samarbete med övriga funktioner, att driva kvalitets- och förbättringsprojekt kopplat till produktionen. Du kommer främst att arbeta med utgångspunkt från fabriken i Norrköping men kommer att ha ett koordinerande ansvar för processutveckling och förbättringsarbeten för båda fabrikerna. I tjänsten tillkommer resor främst inom Sverige, i genomsnitt kommer det innefatta 30-50 resdagar per år.
Du erbjuds:
• En tjänst på ett stabilt internationellt bolag
• Möjlighet att bidra till utvecklingen av företagets anläggningar
• Nära samarbete med alla funktioner inom företaget och direktkontakt med produktionen
• En arbetsplats med en organisationskultur där utveckling och goda samarbeten är en självklarhet
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för processutveckling i nära samarbete med produktionen samt driva kontinuerligt förbättringsarbete. Du kommer både att vara en del av det dagliga arbete och arbeta med tillfälliga projekt.
• Säkerställer att de säkra och ergonomiska arbetsmetoderna som finns efterföljs
• Kartlägga företagets utrustningseffektivitet
• Standardisera utrustning och arbetsprocesser
• Implementera och övervaka KPI:er för att kontinuerligt kunna utveckla verksamheten
• Vidareutveckla företagets tillverkningsmetoder
• Vara delaktig i att ta fram skriftligt material exempelvis drift och underhållsmanualer
• Koordinera och ansvara för implementeringen av lean
• Projektleda små och stora förändingar i produktionen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en minst en kandidatexamen med teknisk inriktning, exempelvis inom maskinteknik, elektronik, automation, produktionsteknik eller motsvarande
• Har en bakgrund inom processutveckling, projektledning och/eller förbättringsarbeten inom tillverkande industri
• Har en god dator och systemvana
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Det är meriterande om du har arbetat med LEAN i en producerande industri
För att lyckas i denna roll har du följande personliga egenskaper:
• Stabil
• Socialt trygg
• Förändringsbenägen
• Ansvarstagande
I denna process vill vi att du bifogar ditt CV på engelska då en medarbetare i rekryteringsteamet hos Sonoco är engelsktalande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sonoco Sweden AB tillverkar spirallindade pappershylsor och har idag två fabriker i Sverige, placerade i Norrköping och Matfors. Företaget är en del av Sonoco Products Company som grundades 1899 och är idag en av världens ledande globala leverantörer inom förpackningsindustrin. Med en årlig omsättning på ca 7 miljarder USD har de över 20.000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Hartsville, USA och Europakontoret i Brüssel. Det svenska huvudkontoret ligger i Norrköping och i Sverige arbetar cirka 50 personer i företaget. Läs mer om Sonoco HÄR Ersättning
