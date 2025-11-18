Processingenjör till kund i Umeå!
2025-11-18
Vi söker dig som är tillgänglig omgående för jobb som processingenjör hos vår kund i Umeå. Du kommer att arbeta som processingenjör inom proteinrening.
Uppdraget är på 3 månader, med chans till förlängning. Arbetstiderna är måndag till fredag, 8-17
OM TJÄNSTEN
I rollen som processingenjör kommer du att vara en nyckelspelare i produktionen av högkvalitativa proteiner. Du kommer att arbeta i en GMP-miljö och bidra till att säkerställa att processerna uppfyller kvalitetsstandarder.
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med proteinreningsprocesser
• Säkerställa efterlevnad av GMP-standarder
• Bidra till optimering av produktionsflöden
• Hantera och övervaka styrsystem för processutrustning
• Dokumentera processdata och avvikelser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning som exempelvis civilingenjör/biomedicin
• Har tidigare erfarenhet inom proteinrening
• Bor i Umeå och är tillgänglig omgående
Det är meriterande om du har
• God kunskap om styrsystemet Unicorn
• Har god kunskap om GMP-verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
