Processingenjör till Göteborg
Säljpoolen i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-03-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpoolen i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Som processingenjör hos oss får du en central roll i att driva förbättringar, optimera processer och säkerställa högsta kvalitet i vår produktion. Det är en ny roll i organisationen, skapad för att stärka vårt fokus inom processutveckling, effektivisering och samarbete mellan avdelningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du chansen att vara en nyckelspelare i en organisation som satsar framåt och där utvecklingspotentialen är stor. Du blir en del av ett stabilt och växande bolag med en tydlig strategisk riktning. Vi erbjuder en roll där du får stort inflytande, möjlighet att påverka arbetssätt och processer, och där dina idéer tas tillvara. Du blir en del av en kultur som präglas av samarbete, teknisk nyfikenhet och viljan att hela tiden bli bättre. Här får du arbeta nära produktion och teknik i en miljö som kombinerar avancerade processer med praktiskt förbättringsarbete och där varje insats gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som processingenjör ansvarar du för att utveckla, förbättra och optimera våra produktionsprocesser. Du arbetar tätt tillsammans med produktion, produktutveckling, kvalitet, teknik och underhåll för att säkerställa en effektiv, säker och hållbar livsmedelsproduktion. Genom att vara bryggan mellan avdelningarna skapar vi tillsammans smidigare flöden vid uppskalning, provkörning och implementering av nya produkter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ansvara för processutveckling och optimering av befintliga produktionslinjer
Leda och delta i förbättringsprojekt, investeringsprojekt och energieffektiviseringsinitiativ
Övervaka produktionsprocesser, genomföra kvalitetskontroller och analysera och rapportera resultat
Skapa, uppdatera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation, riskbedömningar och processflöden
Samarbeta med interna avdelningar och externa leverantörer för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar
Fungera som tekniskt stöd vid upphandling och installation av ny utrustning
Identifiera och hantera brister i produktion och kvalitet
Säkerställa ett proaktivt och förebyggande HMS-arbete (hälsa, miljö och säkerhet)
Vad har Linnea Johansson, Product Development Engineer, att säga om tjänsten och företaget?
"Jag trivs jättebra på Bakels och älskar att gå till jobbet. Ingen dag är den andra lik! Stämningen är toppen, jag har så goa, snälla och hjälpsamma kollegor som snabbt såg till att jag blev en i gänget som nyanställd.
Vi har ett fint samarbete och en bra blandning av erfarenheter i teamet. Det gör att jag lär mig massor av mina kollegor, samtidigt som jag också kan bidra med nya perspektiv och kunskap.
Ingen dag är den andra lik och det är därför svårt att beskriva en typisk dag, men det är just det som gör det här jobbet så roligt! Arbetsdagarna består av en blandning av praktiska och administrativa uppgifter. Ena stunden sitter jag vid datorn och tar fram nya recept eller sammanställer resultat från tidigare tester, nästa stund står jag i labbet eller följer en testkörning ute i produktion. Det blir mycket problemlösning, planering och samarbete och man kan snabbt växla mellan olika uppgifter. Varje dag lär man sig något nytt och utvecklas hela tiden i rollen!"Profil
För rollen som processingenjör söker vi dig som är driven och analytisk och som motiveras av att förbättra och utveckla produktionsprocesser. Du är en självgående person som ser möjligheter, tar initiativ och trivs i en roll där du får påverka och skapa struktur i en verksamhet med stor potential. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten, har tålamod för långsiktiga förändringar och ser utmaningar som något som inspirerar. Du är kommunikativ och samarbetsorienterad och har lätt för att bygga relationer över avdelningsgränser. Som processingenjör är du bryggan mellan produktion, teknik och produktutveckling, och skapar förståelse, engagerar andra och driver arbetet framåt på ett prestigelöst sätt.
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom livsmedelsteknik, kemiteknik, maskinteknik eller industriell ekonomi
Erfarenhet av liknande roll inom livsmedels-, läkemedels- eller processindustri
Erfarenhet av projektledning
God vana av teknisk dokumentation samt ritningsunderlag (CAD, P&ID)
Kunskap inom LEAN/Six Sigma eller annan metodik för processeffektivisering
God datavana och gärna erfarenhet av MES/SCADA samt ERP-system
Svenska och engelska i tal och skrift
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Bakels
Bakels Group har sedan 1904 varit en pionjär inom tillverkning, distribution och tekniskt stöd för utveckling av bageriingredienser på den globala marknaden. Genom produktinnovation, organisk tillväxt och strategiska förvärv har Bakels Group under de senaste decennierna etablerat sig som en mycket respekterad aktör på marknaden. Bakels Sweden har drygt 100 anställda grundades 1943 och är det äldsta bolaget i koncernen. På Bakels är långsiktighet och samarbete en central del av hur verksamheten drivs. I stället för att fokusera på snabba vinster prioriteras stabila och pålitliga samarbeten, vilket gör det möjligt att fortsätta investera i företagets viktigaste resurser - medarbetarna. Med gedigen kunskap och ett starkt engagemang för bageribranschen bidrar de anställda varje dag till att utveckla både verksamhet och kundrelationer. Med Respekt, Tillit & Engagemang skapas en positiv arbetsmiljö där det finns utrymme för samarbete och nytänkande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpoolen i Sverige AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Bakels Sweden AB Jobbnummer
9805773