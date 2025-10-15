Processingenjör
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Kemiingenjörsjobb / Umeå
Har du ett intresse för process, teknik och miljö? Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara processer i ett arbete där ingen dag är den andra lik? Då har du nu möjligheten att bli vår nya processingenjör! Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker en processingenjör som i första hand jobbar med vår dricksvattenproduktion.
De huvudsakliga uppgifterna kommer att vara planering, optimering och uppföljning av processerna i Vakins anläggningar utifrån gällande lagkrav. I tjänsten ingår det att upprätta och uppdatera kontrollprogram för vattenanalyser i alla våra tre verksamhetskommuner. Som processingenjör upprättar och uppdaterar du även driftsinstruktioner. Du övervakar, följer upp analysresultaten och vidtar lämpliga åtgärder vid avvikelser.
Som en del i arbetet med ett av våra viktigaste livsmedel är arbetsuppgifter kopplade till hygien och uppföljning som inkluderar inrapportering av olika driftsdata och arbete med riskanalyser i olika omfattningar inkluderat. Du kommer vara spindeln i nätet för datainsamling och hantering inom Vakin för dricksvatten och delta i förbättringsarbeten och utredningar. En del i arbetet är också att följa utvecklingen inom VA-branschen, bl.a. genom deltagande vid konferenser och fortbildningar. Du kan även vid behov stödja dina kollegor på avloppsidan med exempelvis periodiska besiktningar och uppföljningar, driftstörningar och övervakning av analysresultat.Kvalifikationer
Du har minst en 3-årig högskoleexamen inom teknik, kemi, mikrobiologi eller VA alternativt flerårig motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har grundläggande kunskaper i Microsoft Office-paketet, goda kunskaper i svenska samt körkort B. Arbetslivserfarenhet från VA-branschen eller liknande verksamhet, miljöjuridisk kunskap och grundläggande engelska är meriterande.
För att lyckas i rollen samarbetar du bra med olika typer av personer, är lugn och kontrollerad i pressade situationer och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tycker om att lösa komplexa problem och tar gärna egna initiativ för att uppnå mål och resultat.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
