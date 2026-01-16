Process System Engineer - Liquid Fuel till Siemens Energy
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Process System Engineer - Liquid Fuel för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 7 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Process Engineering-teamet för bränslesystem är i en expansiv fas och vi söker nu en systemingenjör till vårt Liquid Fuel-team. Teamet består idag av 5 ingenjörer placerade i Sverige och Indien som arbetar med olika projekt. Totalt är vi 19 ingenjörer inom gas- och flytande bränslen. Vi är ett samarbetsinriktat team som stöttar varandra vid behov och har ett öppet och tillitsfullt arbetssätt. Du kommer även att ingå i det större Engineering-teamet inom MGT, där vi arbetar i nära samarbete med kollegor inom installation, el och styr & regler. Tillsammans genomför vi projekten med fokus på att leverera bästa möjliga lösning för både kund och företag. Arbetsuppgifter Som systemingenjör inom Liquid Fuel kommer du att:
• Ha ansvar för bränslesystem för flytande bränsle samt säkerställa att projektets tekniska krav uppfyller kundens och företagets krav
• Tillsammans med andra teknikfunktioner utvärdera tekniska lösningar från leverantörer samt arbeta med utveckling och standarder
• Säkerställa ett gott och professionellt samarbete med leverantörer och andra discipliner
• Ansvara för tekniska lösningar och systemets ekonomi inom projektet
• Arbeta nära interna gränssnitt och bidra som en aktiv lagspelare
• Ge snabb och effektiv teknisk support vid felsökning tillsammans med projektledare
Placering:Tjänsten är placerad på Siemens Energy i Finspång, och vi söker dig som kan arbeta på plats.
Din profil Kvalifikationer
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller annan relevant teknisk utbildning
• Några års relevant arbetslivserfarenhet och en vilja att ta nästa steg i karriären
Personliga egenskaper:
• Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Kommunikativ och trivs med att arbeta med människor från olika kulturer och bakgrunder
• Driven, nyfiken och lösningsorienterad med fokus på bästa möjliga resultat
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
