Process Design Engineer - Q-Med AB - Logistikjobb i Uppsala

Q-Med AB / Logistikjobb / Uppsala2021-07-07About GaldermaGalderma, the world's largest independent global dermatology company, was created in 1981 and is now present in over 100 countries with an extensive product portfolio to treat a range of dermatological conditions. The company partners with health care practitioners around the world to meet the skin health needs of people throughout their lifetime. Galderma is a leader in research and development of scientifically defined and medically proven innovative solutions for the skin. For more information, please visit www.galderma.com. Om GaldermaGalderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor. Mer information finns på www.galderma.com/se Job description / ArbetsbeskrivningProcessutvecklare - Process Design Engineer- GaldermaVi söker vår nästa lab- och teknikintresserade stjärna som vill arbeta med utveckling, förbättring och förändring av våra existerande produkter inom estetik. Vill du dessutom arbeta i en global organisation som bidrar till människors välbefinnande så är detta rollen för dig!Vi söker just nu en processutvecklare (Process Design Engineer) till vår utvecklingsavdelning Engineering. Gruppen består av åtta medarbetare och du kommer vara medlem i en mycket positiv och sympatisk grupp. Vi erbjuder ett utvecklande och varierande arbete med engagemang i flera projekt och interaktioner över stora delar av organisationen. För rätt person finns det möjlighet att utvecklas både personligt och tekniskt.Tjänsten är en heltidsanställning och gäller tillsvidare.Job responsibilities / Ditt uppdragDitt uppdrag:Som Processutvecklare kommer du att planera, utföra och rapportera tekniska försök kopplat till tillverkningsprocesser och utrustningar i direkt produktkontakt. Då Galderma Uppsala har många nya produkter och tillverkningstekniker på väg in så kommer du vara delaktig i arbetet med att utveckla, förbättra och skala upp dessa. Arbetet utförs enligt gällande myndighetskrav (ISO 13485 och cGMP) och bedrivs ofta i tätt samarbete med kollegor i projektform i denna matrisorganisation. Du kommer även att arbeta tätt tillsammans med övriga i gruppen.Du kommer också att medverka aktivt vid avvikelseutredningar, ändringsärenden (Change Control) samt vid korrigerande/förebyggande åtgärder (CAPA-ärenden).Minimum requirements/ Är du den vi söker?Är du den vi söker?Då utvecklingsarbetet medför en del improvisation som kräver tekniska lösningar och idéer vill vi att du har ett genuint teknik/labintresse och är praktiskt lagd.Lämplig bakgrund är ingenjörsexamen i kemiteknik, apotekarexamen alternativt flerårig arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter. Du har förmåga att arbeta flexibelt och kan lösa problem på ett strukturerat sätt samt driva aktiviteter i mål. Då arbetet innebär mycket kontakter både internt och externt krävs god kommunikativ förmåga såväl på svenska som på engelska.Det är meriterande om du har erfarenhet av:* produktutveckling, laborativt arbete, galenisk farmaci, statistisk utvärdering samt myndighetskrav gällande Medical Device/läkemedel* GMP, arbete i renrum och rengöring av produktberörande utrustningar* delprojektledningOther important information/ Frågor och ansökanVi erbjuderI Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet Aesthetics (estetik) med verksamhet inom produktutveckling och tillverkning. Här arbetar cirka 550 personer med världsledande produkter som Restylane®, Azzalure® och Sculptra®.Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss i moderna lokaler utmed vackra Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.Frågor och ansökanVi välkomnar din ansökan (CV och brev) i första hand via denna sida, alternativt via länken "Ansök / Apply Now". Vi tar gärna emot din ansökan redan i dag, dock senast den 27:e augusti. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Wiebensjö, Manager Engineering Upstream Processes, på telefonnummer 0768-981045.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-07-07Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2022-01-03Q-Med AB5851178