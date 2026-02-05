Primula Hemtjänst i Visby
2026-02-05
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Primula Hemtjänst, söker fler medarbetare till vår verksamhet i Visby.
Tjänster om 80-100%
Om jobbet.
Ett jobb hos oss på Primula innebär att Du;
• ingår i ett härligt team där vi ställer upp för varandra och bryr oss om varandra och våra kunder.
• har varierande arbetsuppgifter, dagarna går fort och ingen dag är den andra lik.
• får fokusera på möten med våra kunder i deras hem och ta del av deras liv och historia, (vårt fokus ligger inte på strulande appar eller tekniska lösningar som inte fungerar).
• får bidra med Din arbetsglädje och yrkesstolthet.
• får arbeta självständigt men har givetvis stöd när du behöver.
• får ta del av friskvårdsbidrag vid anställning av minst 50%
• får ett fritt arbete med ett stort ansvar.
Dina arbetsuppgifter innebär att Du;
• arbetar i kundens hem med vardagliga sysslor så som att ta fram frukost, värma mat, diska och hålla snyggt, stödja vid personlig hygien, ge mediciner, samt genomföra promenader tillsammans med kund, städa, tvätta och handla.
• kör en hel del bil för att ta dig till våra kunder.
Du som söker jobbet;
• bör ha undersköterska utbildning eller liknande. Gärna erfarenhet från arbete inom hemtjänst eller vård. Stor vikt läggs vid din lämplighet för arbetet.
• måste ha B-körkort.
• måste behärska det svenska språket väl både i tal och skrift.
Rekryteringen
• Pågår kontinuerligt och urval sker löpande.
• Stor vikt läggs vid lämplighet för arbetet.
• Utdrag från belastningsregistret ska tas med vid intervju.
• Referenser ska lämnas.
Före erbjudande om anställning ber vi dig att uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag ur polisens belastningsregister.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: josefin.k@primula.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Primula Visby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anettes hemtjänst på Gotland AB
(org.nr 556969-5520)
621 42 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verkstadsgatan 6-8 Kontakt
Verksamhetschef
Josefin Kedja josefin.k@primula.nu 0730-230 521 Jobbnummer
9724454