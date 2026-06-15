Pricing Specialist till St1
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2026-06-15
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Vill du arbeta i en roll där analys, affärsförståelse och snabba beslut möts varje dag?
St1 söker nu en Pricing Specialist som vill vara med och påverka affären i realtid. Här får du en central roll i en nordisk verksamhet där marknadsutveckling, konkurrenssituation och kundbeteenden snabbt omsätts till konkreta affärsbeslut. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team med stort ansvar, nära samarbete och goda möjligheter att utvecklas över nationsgränserna.
St1 är ett energiomställningsföretag med målet att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Genom att återinvestera vinster i utveckling av förnybara energilösningar driver vi omställningen framåt, med satsningar på HVO, biogas, hållbart flygbränsle och solenergi.
Om rollen
Som Pricing Specialist ansvarar du för att följa marknadsutvecklingen och säkerställa att St1 har konkurrenskraftiga priser på den svenska marknaden. Du arbetar nära affären och får dagligen analysera marknadsdata, följa prisutveckling och bidra till beslut som har direkt påverkan på verksamhetens resultat.
Du rapporterar till Head of Retail Energy Pricing och samarbetar nära kollegor i Sverige, Norge och Finland. Rollen är både operativ och analytisk med stort eget ansvar och många kontaktytor.
Dina arbetsuppgifter innebär i huvudsak att:
Följa marknadsutvecklingen och analysera faktorer som påverkar prisbild och lönsamhet
* Säkerställa konkurrenskraftig prissättning på den svenska marknaden
* Analysera försäljningsdata, marknadstrender och konkurrenters agerande
* Ta fram underlag, rapporter och analyser som stöd för affärsbeslut
* Delta i utvecklingen av prissättningsmodeller, processer och system
* Samarbeta nära Territory Managers, affärsansvariga och kollegor i Norden
* Bidra i projekt kopplade till energiomställning, nya produkter och förändrade kundbehov
* Vara en aktiv del i den nordiska utvecklingen av pricingfunktionen
Det här är en roll för dig som tycker om att förstå samband, se mönster i data och omsätta insikter till beslut. Du får arbeta i en verksamhet där marknaden förändras snabbt och där dina analyser gör skillnad varje dag. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Bromma.
Din bakgrund och profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en analytisk, affärsnära eller kommersiell roll. Det kan vara inom exempelvis analys, controlling, business intelligence, revenue management, statistik, försäljning, affärsutveckling eller liknande områden.
Erfarenhet av pricing är meriterande men inte ett krav. För oss är det viktigare att du har ett genuint intresse för analys, affärer och marknadsfrågor samt att du trivs med att arbeta datadrivet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker en person som är nyfiken, analytisk, prestigelös och samarbetsorienterad. Du tycker om att arbeta med data och siffror, har förmåga att se mönster och samband och kan omsätta dina analyser till insikter och konkreta beslut. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroendefulla relationer och trivs i en roll med många kontaktytor.
Du uppskattar att arbeta nära andra, delar gärna med dig av kunskap och bidrar till ett arbetsklimat där man hjälper varandra att lyckas. Du tar ansvar för ditt arbete, driver frågor framåt och är bekväm med att fatta egna beslut.
Du har god systemvana och är bekväm med Excel och andra analysverktyg. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi erbjuder
Hos St1 är du delaktig i det som sker och har möjlighet att påverka. Vi arbetar nära varandra med korta beslutsvägar och ett tydligt affärsfokus. Här kombineras ansvar och utveckling i en organisation som präglas av samarbete och öppen dialog. Våra värdeord - rättvisa, hållbarhet och lika möjligheter - genomsyrar hur vi arbetar. Vår Spirit beskriver hur vi möter varandra och vår omvärld: nyfikna, engagerade och omtänksamma. Du blir en del av ett energibolag i utveckling, där du får växa i din roll och bidra till både affär och omställning.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar St1 med Jefferson Wells. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
.
St1 är ett energiomställningsföretag med visionen att bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. St1 har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. St1s energiportfölj omfattar oljeprodukter, biogas, hållbart flygbränsle (SAF), förnybar diesel (HVO) och solenergi. St1 driver också flera större projekt inom energiomställning, bland annat omställningsinvesteringar vid raffinaderiet i Göteborg. St1 har 1 250 stationer i Finland, Sverige och Norge. St1s stationsnätverk erbjuder marknadsplatser med drivmedel, ett växande antal laddstationer för elfordon och tankställen för biogas för tung trafik, biltvättar samt fristående butiker och restauranger. St1 har över 1 000 anställda. www.st1.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Köpsvängen 22, 168 67 Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
St1 Kontakt
Contact
Katarina Thomasson katarina.thomasson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9964895