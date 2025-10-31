Pricing Manager till Office Depot
Söker du en dynamisk arbetsplats?
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger en modern, effektiv och kundnära organisation med en övertygelse om att hållbara arbetssätt och produkter kommer bidra till en livskraftig framtid för alla. Vi erbjuder en arbetsplats där tempot är högt med möjligheten att bidra i ett företag där vi värdesätter engagemang, ansvar och affärsmässighet. Vi har en god team spirit, främjar initiativ och snabba vägar mellan tanke och beslut, har ett lösningsfokus utan dess like och frodas i en föränderlig och utmanande tid där närvaro, omtanke och hållbarhet är viktigare än någonsin. På Office Depot levererar vi kundlöften varje dag. Vi brinner för att varje möte skall göra skillnad på riktigt, långsiktigt, för ett bättre arbetsliv vart än våra kunder befinner sig.
Som Pricing Manager är du en del av Business Support teamet rapporterar till CFO. Du samarbetar med försäljning, marknadsföring, kategori-/produktteam, ekonomi och andra funktioner för att säkerställa att prissättningsbeslut är datadrivna, strategiskt förankrade och operativt genomförbara.
Din framgång i rollen definieras av din förmåga att utveckla och implementera effektiva prissättningsstrategier, leverera högkvalitativa och tidsmässigt träffsäkra prisanalyser samt bygga starka samarbeten med nyckelintressenter.
Du kommer att ha en strategiskt viktig roll med direkt påverkan på företagets intäkter och lönsamhet, i nära samarbete med den kommersiella ledningen. Rollen ger dig möjlighet att forma prissättningsstrategier, utveckla analysförmåga och bidra till affärsresultat som gör skillnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla, implementera och hantera prissättningsstrategier som stödjer tillväxt- och lönsamhetsmål.
Samarbeta med sälj-, marknads- och produktteam för att säkerställa att prissättningen är i linje med go-to-market-strategier och värdeerbjudanden.
Bygga och underhålla prismodeller, marginalanalyser och prognosverktyg.
Följa upp resultat och effekter av prissättningsbeslut (t.ex. marginalutveckling, kundlojalitet, volymförändringar).
Hantera årliga eller periodiska prisjusteringar och säkerställa att de genomförs i tid i alla system och kanaler, samt att nödvändig kommunikation och utbildning sker inom organisationen.
Utveckla prismodeller, ramverk och verktyg (t.ex. marginalsimuleringar) som stöd i beslutsprocessen.
Presentera busieness case och prissättningsstrategier för nya och befintliga kundsegment, och leverera handlingsbara insikter till intressenter.
Ta fram regelbunden rapportering till ledningen (t.ex. pricing dashboards, strategiska sammanställningar, business case för prisändringar).
Etablera och upprätthålla principer, policys och godkännandeprocesser för prissättning, samt säkerställa efterlevnad av företagets standarder och relevanta regelverk.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Kandidatexamen inom företagsekonomi, finans, ekonomi, statistik eller motsvarande område. Du har minst 5 års relevant erfarenhet av prissättningsstrategi, kommersiell analys eller revenue management.
Efterfrågade kompetenser
Du har en stark analytisk, kvantitativ och problemlösande förmåga. Du är van att arbeta med stora datamängder och prissättningsverktyg.
Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av BI-verktyg eller andra analysplattformar.
Mycket god kommunikationsförmåga och skicklig på att omvandla komplexa prissättningsfrågor till affärsmässiga insikter.
God affärsförståelse och kommersiellt tänkande, med insikt i kostnadsstruktur, kundsegment, marginaldrivare och marknadsdynamik.
Meriterande
Erfarenhet från retail och/eller e-handel är meriterande.Dina personliga egenskaper
Strategiskt tänkande - kan se prissättning ur ett affärs- och marknadsperspektiv.
Analytiskt sinne - stark inom dataanalys, modellering och insiktsgenerering.
Samarbetsförmåga och påverkan - bygger relationer och samarbetar effektivt över teamgränser.
Genomförandefokus - levererar resultat, hanterar förändring och säkerställer implementering.
Noggrannhet - uppmärksam på detaljer och korrekthet i beräkningar och beslut.
Anpassningsförmåga - reagerar snabbt på marknadsförändringar och nya affärsbehov.
Resultatinriktad och proaktiv.
Tillsättning
Detta är en heltidstjänst med start så snart som möjligt men med hönsyn tll uppsägningstid. Vårt huvudkontor ligger i Solna Business Park och vi erbjuder flexibla arbetsformer med hybridarbete. Vi har kollektivavtal och erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, löneväxling, fjällenstuga och förmånliga priser på vår hemsida. Ansökan sker via vår rekryteringsportal, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du frågor kopplat till tjänsten, kontakta Ilona Kristiansson på ilona.kristiansson@officedepot.se
Om Office Depot
Office Depot är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster till arbetsplatsen. Med ett brett sortiment av kontorstjänster och kontorsprodukter såsom kontorsmaterial, konferensteknik, kaffemaskiner, möbler, städ- och förbrukningsartiklar riktar vi oss till både företag och privatpersoner. Vi kombinerar en stark e-handelsplattform med personlig service för att skapa en smidig och effektiv köpupplevelse. Besök gärna vår hemsida för att bekanta dig med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.officedepot.se/
Telegrafgatan 4 (visa karta
)
169 72 SOLNA Arbetsplats
Office Depot Stockholm Jobbnummer
9584141