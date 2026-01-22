Presskommunikatör till SJ AB
2026-01-22
Vill du spela en central roll i att stärka förtroendet för en av Sveriges viktigaste samhällsaktörer? Som senior presskommunikatör bidrar du till att utveckla och skydda SJs varumärke genom strategiskt pressarbete, professionell mediehantering och ett proaktivt PR-arbete som gör skillnad för både resenärer och samhället i stort. Här får du möjlighet att forma bilden av SJ i såväl vardagliga situationer som i tider av förändring och komplexa händelser.
Din kommande roll Som presskommunikatör på SJ arbetar du i en strategiskt drivande och operativt närvarande roll. Du ansvarar för att utveckla, samordna och genomföra SJs externa kommunikation, med fokus på att stärka förtroendet för SJ och säkerställa en sammanhållen och relevant kommunikation i alla kanaler.
I nära samverkan med kollegor inom Kommunikation och andra delar av verksamheten bidrar du till att SJ kan agera tydligt, korrekt och transparent i en dynamisk omvärld. Rollen är central i vårt arbete med proaktivt PR-arbete, mediehantering och samhällskommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva SJs proaktiva mediearbete genom PR-planering, redaktionellt innehåll och taktisk införsäljning av nyheter.
Självständigt agera talesperson och hantera komplexa och tidspressade mediesituationer med gott omdöme.
Säkerställa professionell och samordnad hantering av medieförfrågningar - från analys och budskapsformulering till koordinering av svar.
Driva och utforma debattartiklar, pressvisningar, evenemang och innehåll till SJs nyhetsrum och sociala kanaler.
Medverka i publiceringsjour samt i SJs kris- och katastrofberedskap och ge strategisk rådgivning till chefer och verksamhet kring kommunikationsinsatser.
Som presskommunikatör ingår du i enheten Kommunikation, som arbetar integrerat med både intern och extern kommunikation. Funktionen består av multifunktionella roller med spetskompetenser inom press, internkommunikation, påverkan, digitala kanaler och redaktionellt arbete. Teamet präglas av hög flexibilitet, nära samarbete och förmåga att gemensamt hantera både planerade och oväntade kommunikationsbehov.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig som har ett starkt strategiskt omdöme, mycket god kommunikativ förmåga och gedigen erfarenhet av att hantera komplexa mediesituationer. Du är trygg i rollen som talesperson och van att arbeta i en verksamhet där kommunikationen behöver vara korrekt, samordnad och förtroendeskapande.
Du är analytisk, självständig och säker i pressade lägen, och har förmågan att skapa tydlighet och struktur även i komplexa sammanhang.
Utbildning Vi söker dig med en relevant eftergymnasial examen inom kommunikation, journalistik eller annat relevant område. Har du dessutom utbildningar eller kurser inom mediehantering, kriskommunikation eller strategisk kommunikation är det meriterande.
Vi ser gärna att du har:
flera års dokumenterad erfarenhet av avancerad mediehantering - både proaktiv och reaktiv
erfarenhet av att agera talesperson och medverka i journalistiska sammanhang, inklusive direktsändningar
förmåga att formulera tydliga och träffsäkra budskap samt ge strategisk rådgivning till chefer och verksamhet
dokumenterad erfarenhet av att leda kommunikationsinitiativ, projekt och PR-aktiviteter
mycket goda relationer med media och förmåga att bygga och upprätthålla förtroendefulla samarbeten.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7062996-1803107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Vasagatan 10
111 20 STOCKHOLM
9699288