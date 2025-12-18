Pressekreterare
Forum för levande historia / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forum för levande historia i Stockholm
Om myndigheten
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Vår utgångspunkt är lärdomar från Förintelsen, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten liksom andra brott mot mänskligheten i historien.
Vårt arbete är inriktat på kunskap, utbildning och kultur. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats, ofta i samarbete med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.
Vi är nära 50 medarbetare, och vårt kontor och publika rum finns i Gamla stan i Stockholm. Vi erbjuder ett intressant arbete på en arbetsplats med stort engagemang och både bred och djup kunskap om våra områden. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme är en självklarhet och om arbetet tillåter finns det också möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på distans.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
I vårt uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde med lärdomar från historien, är kommunikation en del av kärnverksamheten. Vi söker nu en pressekreterare för den viktiga rollen att stötta myndighetens roll som en kunskapsbaserad röst i det offentliga samtalet.
I rollen ingår att planera, samordna och genomföra myndighetens press- och mediearbete, i samarbete med kollegor. Du arbetar både strategiskt och operativt och agerar kommunikativt stöd till myndighetens ledning, talespersoner och ämnesexperter. Du utvecklar och genomför pressaktiviteter i samband med exempelvis rapportlanseringar, undersökningar, minnesdagar, utställningar.
Arbetet innebär att du hanterar medieförfrågningar, skriver pressmeddelanden och debattartiklar, kontaktar journalister, förbereder talespersoner samt följer och analyserar medielandskapet i frågor kopplade till myndighetens verksamhetsområden. I tjänsten ingår också redaktionellt arbete med att ta fram innehåll till myndighetens egna kanaler; såsom nyhetsbrev och sociala medier.
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen, i nära samarbete med andra kommunikatörer. Rollen förutsätter också ett gott samarbete med överintendent, avdelningschefer, ämnesexperter och projektledare.
Periodvis kan arbetet innebära tidspress och behov av flexibilitet. Pressjour och jour för sociala på kvällar och helger ingår, enligt rullande schema.
Den vi söker
Vi söker dig som är en trygg kommunikatör med flerårig erfarenhet av pressarbete och som uppfyller följande kriterier:
• akademisk utbildning inom kommunikationsområdet eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• aktuell erfarenhet från liknande roller/tjänster/arbetsuppgifter på statlig myndighet, annan politiskt styrd verksamhet eller liknande
• stor erfarenhet av proaktivt och hanterande pressarbete, liksom arbete i sociala medier
• god förståelse för myndighetens uppdrag och förutsättningarna för kommunikationsarbete på en statlig myndighet
• mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande är:
• erfarenhet av kommunikation kring sakfrågor som rör myndighetens kärnuppdrag
Tjänsten är en statlig visstidsanställning, tidsbegränsad på 12 månader, med början i februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad på Kommunikationsavdelningen.Så ansöker du
Ansök med CV och personligt brev direkt via länk på Forum för levande historias hemsida. www.levandehistoria.se
Ansökan ska vara inkommen senast den 6 januari.
Frågor om tjänsten
Anna Wåglund, avdelningschef, anna.waglund@levandehistoria.se
, 08-410 68 725
Natan Zlotnik, facklig kontakt, ST, natan.zlotnik@levandehistoria.se
, 08-120 228 01
Magdalena Smidova, facklig kontakt, SACO, magdalena.smidova@levandehistoria.se
, 08-410 687 55
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla. Eftersom vi är en liten arbetsplats så kommer vi att lägga en stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt vad gäller samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forum För Levande Historia
(org.nr 202100-5356), https://www.levandehistoria.se/ Arbetsplats
Forum för levande historia Jobbnummer
9651871