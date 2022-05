Premo i Stockholm söker Data Engineer

TNG Group AB / Datajobb / Stockholm

2022-05-30



Som Data Engineer hos Premo är du först in i vår nya dataavdelning. Här skapar du värde åt 2 miljoner hushåll varje dag!Premo (Pressen Morgontjänst) ägs av Bonnier och Schibsted och har i över 50 år levererat tidningar, tidskrifter och paket. Vi har idag över 1,4 miljoner leveranser varje vecka! Det här är en ny tjänst hos oss och som Data Engineer har du helhetsansvar för vår data plattform och har en nyckelroll i vår förändringsresa till modernare miljöer med fokus på DevOps, molnlösningar, AI och Machine Learning!VI ERBJUDER DIGVi är ett bolag som verkligen bryr oss om våra kunder och satsar stort för att rusta upp vår IT-organisation för att fortsätta leverera med hög kvalité. Hos oss erbjuds du:* End-to-End ansvar för hela dataplattformen med stora möjligheter att utvecklas och påverka vår väg framåt* En engagerad arbetsgivare med höga ambitioner som bryr sig om sina medarbetare och kunder* En rolig vardag med start-up känsla samtidigt som du har resurser från en stor koncern och möjlighet att samarbeta med Bonnier & Schibsteds olika data teams* En framtida möjlighet att växa inom bolaget då vi värnar om talangfulla medarbetare* Kontoret är beläget i centrala Stockholm, på Kungsholmen. Vi har ett flexibelt arbetssätt och du har möjlighet att arbeta hemifrån delar av veckan.* Trygga anställningsvillkor - vi har kollektivavtalDET HÄR GÖR DU HOS OSSI rollen som Data Engineer har du ett övergripande ansvar för vår databas- och data warehouse-miljö där du säkerställer att vi har de bästa lösningarna för datahantering och insikter. Hos oss har du både frihet och resurser att implementera nya strukturer och lösningar utifrån din kreativitet och kompetens. Vi har som ambition att jobba med Machine Learning och AI för att möjliggöra en proaktiv verksamhetsstyrning.Dina arbetsuppgifter innebär:* Du kommer att bygga upp och förstärka vår data warehouse och implementera data lakes* Etablera och kvalitetssäkra data pipelines från olika interna och externa källor* Bygga upp våra datamodeller för att förbereda för data analytics för olika syfte, bl.a. budgetering, verksamhetsuppföljning, AI och MLVi befinner oss i ett område där kompetensutveckling är avgörande för att alltid ligga i framkant. Därför har vi ett initiativ kallat Premo-Labs där vi testar nya tekniker, pakettjänster och externa samarbeten. Idag jobbar vi med tekniker som bland annat: AWS Redshift, AWS Glue, Azure Data Factory, Azure SQL, Power Bi, Qlikview, Integromat (Make) och Google Data Studio.DITT TEAM OCH ARBETSPLATSDu kommer tillhöra Premos växande IT-organisation och jobba nära både IT och verksamheten där du blir nyckelpersonen i uppbyggnaden av vår dataavdelning. I din roll har du många kontaktytor både internt och externt där du bland annat jobbar nära förvaltningsansvariga, ledningsgruppen, externa datakonsulter och systemleverantörer.MER OM DIGVi söker dig som har kunskap och erfarenhet av att bygga och förvalta data pipelines från olika källor med ETL till data lakes och databaser. Det är även meriterande om du har arbetat med något eller några av våra BI-verktyg och analysplattformar tidigare, till exempel PowerBI, Tableau, Qlikview. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bygga data plattformar i molntjänster som Azure, AWS och GCP. Erfarenhet av arbete med ETL-verktyg, SSIS, DataFactory, Redshift, AWS Glue, osv. Stort vikt läggs också på erfarenhet från uppsättning av big data-miljöer.Som person är du nyfiken och driven att ta dig själv och området framåt för att uppnå gemensamma mål. I din roll har du många kontaktytor internt som externt och du trivs med både samarbete och självledarskap. Viktigast för oss är att du känner dig bekväm med frihet och flexibilitet samt att kreativt bygga något helt nytt! Du kommunicerar på svenska i tal och skrift.Varmt välkommen med din ansökan!SÅ HÄR FÅR VI KONTAKTI den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2022-05-30Fast lönSista dag att ansöka är 2022-06-29Tng Group AB6691734