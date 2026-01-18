Praktikertjänst Tandhälsan Direkt

Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-18


Om jobbet
Vi söker en engagerad och trygg tandsköterska till Tandhälsan Direkt.

Du kommer att arbeta med tandläkare och tandhygienist och ha varierande arbetsuppgifter såsom assistans vid behandlingar, sterilarbete, patientadministration och eget patientansvar vid profylaxarbete.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för yrket, tycker att jobbet är kul och trivs i en roll där du får bidra med både kunskap och värme i mötet med patienten.

Publiceringsdatum
2026-01-18

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska - godkänd tandsköterskeutbildning är ett krav
Erfarenhet av assistans vid allmäntandvård
Vana vid arbete med journalsystem
Tidigare arbete med sterilhantering och hygienrutiner
Självständigt arbete med profylax och förebyggande vård är meriterande
Meriterande om du tidigare arbetat delegerat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Trygg i patientbemötande och trivs i ett nära teamarbete
Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandhälsan Direkt

Kontakt
Marios Hellstrand
0722824005

Jobbnummer
9690196

