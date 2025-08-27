Praktik inom Quality Assurance Gategourmet
2025-08-27
Beskrivning
Är du studerande inom livsmedelssäkerhet eller närliggande område? Vill du få praktisk erfarenhet och samtidigt utveckla dina kunskaper inom ett område som kombinerar kvalitet och säkerhet? Vi på gategourmet söker nu en driven och nyfiken praktikant som vill bli en del av ett kompetent Quality Assurance team inom livsmedelssäkerhet.
Kvalifikationer
Du studerar livsmedelskvalitet, livsmedelssäkerhet eller närliggande ämnen som kemi, biologi eller mikrobiologi.
Du talar flytande svenska och har mycket god förståelse i engelska.
Vad vi erbjuder dig som praktikant
Under din tid hos oss kommer du att få praktisk erfarenhet av att arbeta med HACCP och livsmedelssäkerhetssystemet FSSC 22000 i en högt reglerad produktionsmiljö. Du kommer också att utveckla dina ledarskapsförmågor genom att arbeta nära våra tvärfunktionella team inom livsmedelsproduktion.
Den här rollen ger dig värdefull erfarenhet och en unik inblick i hur livsmedelssäkerhet fungerar i praktiken hos en av världens ledande aktörer inom catering och måltidstjänster.
Dina arbetsuppgifter
Verifiera att temperaturövervakningssystem i frysar, kylar och produktionsområden fungerar korrekt
Utföra stickprov på dagliga driftsjournaler
Assistera QA-teamet vid Listeria- och ATP-tester
Vara med och ta fram utbildningsmaterial kopplat till CCP:er, OPRP:er och PRP:er
Omfattning
Heltid
Arbetstider 08.00-17.00, på plats
Önskad start: september 2025 (12 veckor)
Låter detta som en möjlighet för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Information om företaget
Gategourmet är en del av gategroup, ett marknadsledande företag med starka kulinariska rötter som erbjuder överlägsna kulinariska och detaljhandelstjänster, samt kontinuerlig produktinnovation och avancerade teknologilösningar. Med huvudkontor i Zürich, Schweiz, har gategroup över 38 000 anställda och är verksamt på 200 platser över hela världen. Gategourmet producerar, paketerar och levererar cateringlösningar till flyg- och järnvägsindustrin globalt. I Sverige förser vi resan med näring genom cirka 270 medarbetare, varav omkring 200 är baserade i Stockholm, nära Arlanda flygplats. Att arbeta med oss innebär att vara en del av en dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter att göra skillnad. För mer information om gategourmet, besök www.gategroup.com.
Säkerhet och ansökan
Eftersom vi arbetar på Arlanda flygplats, som är ett skyddsobjekt, genomgår alla nya medarbetare en säkerhetsprövning. Det innebär att du behöver kunna uppvisa:
Dokumentation över vad du gjort de senaste fem åren
Att du är ostraffad
Ett giltigt ID-kort
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Detta är en obetald praktikplats riktad till studenter som söker praktisk arbetslivserfarenhet.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
