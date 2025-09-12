Praktik effektivitetsrevision våren 2026
Riksrevisionen / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksrevisionen i Stockholm
, Uppsala
, Karlstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du i slutet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av granskande arbete i statsförvaltningen? Hos oss får du göra praktik på en oberoende myndighet med ett unikt uppdrag att se efter hur statens verksamhet fungerar. Vi erbjuder praktikplatser i en lärorik miljö med utvecklande arbetsuppgifter, engagerade kollegor och handledning av erfarna projektledare. Ansök idag!
Vad innebär praktiken?
På vår avdelning för effektivitetsrevision får du som praktikant delta i vårt granskande arbete. Våra granskningar fokuserar på förhållanden som rör statens budget samt genomförande och resultat av statlig verksamhet. Vi granskar hur effektiv den statliga verksamheten är med fokus på hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse.
Avdelningen är uppdelad i sex enheter efter riksdagens utskott och arbetet bedrivs i projektform. Du får delta i alla delar av granskningsprocessen och får handledning av erfarna projektledare. Du har också möjlighet att utvecklas genom internutbildningar och seminarier.
Vem är du?
Vi söker dig som
• studerar statsvetenskap, nationalekonomi, statistik, juridik eller annat relevant ämne som förbereder för granskade verksamhet på universitet- eller högskolenivå, företrädesvis på masternivå
• har intresse för samhällsfrågor, offentlig förvaltning och samhällsekonomi
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• är nyfiken, analytisk, kommunikativ och gillar att samarbeta med andra.
Ansök senast 28 september
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 28 september. Besvara urvalsfrågorna och bifoga
• cv
• intyg på studieresultat
• ett motivationsbrev där du kort beskriver varför du vill göra praktik hos oss, vad du vill få ut av din praktik och vilka områden du är mest intresserad av.
Har du frågor eller vill veta mer om praktiken? Kontakta avdelningschef Mikael Halápi på telefonnummer 08-5171 4000.
Mer information om praktiken
Praktikperioden är 20 veckor och startar januari 2026. Praktiken är oavlönad och gäller bara för dig som har praktik som en del av studierna. Även termin med praktik (30 hp) i direkt anslutning till examen omfattas av praktikverksamheten. Praktiken genomförs på plats i våra moderna och aktivitetsbaserade lokaler på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm.
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap, som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar gör skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
Mer information hittar du på riksrevisionen.se Ersättning
Lön utgår inte pga praktik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksrevisionen
(org.nr 202100-5422), http://www.riksrevisionen.se/ Jobbnummer
9505269