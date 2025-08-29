Power Platform Specialist till BDO
Vill du ta helhetsansvar för vår Power Platform och driva automation, appar och datainsikt och därmed vara den som gör det enkelt för kollegorna att lyckas? Vi söker en Power Platform Specialist som etablerar och utvecklar Power Apps, Power Automate, Power BI och Fabric, samt omsätter verksamhetens behov till hållbara lågkodslösningar. Hos oss på BDO får du stort handlingsutrymme, nära samarbete med affären och en kultur där utveckling och lärande prioriteras. Om oss
BDO är en heltäckande affärspartner till företag i deras vardag och på sin utvecklingsresa. Vi erbjuder tjänster inom revision, löneadministration, ekonomisk rådgivning, skatterådgivning. Vi fortsätter nu att satsa mycket på vår tekniska utveckling för att möta branschens omställning. Vårt mål är att vara ledande på våra marknader och vi tror på att konkurrenskraften ligger i att vara i framkant kring den tekniska utvecklingen.
Hos oss erbjuds du ett brett förmånspaket, hälsofrämjande aktiviteter, afterwork med mera, men kanske viktigast av allt trevliga kollegor!
Om rollen
Vi söker en Power Platform Specialist som tar helhetsansvar för vår automatiseringsplattform, med fokus på Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages och Microsoft Fabric. Du sätter struktur och styrning på plats, utvecklar lösningar ihop med verksamheten och ökar användningen genom utbildning och best practice. Rollen passar dig som är en självgående doer som driver förändring och kontinuerliga förbättringar, och som samtidigt är kommunikativ, pedagogisk och lyhörd, samt trygg i dialog med både slutanvändare och intressenter.
Dina ansvarsområden
Äga och vidareutveckla Power Platform-miljön: miljöer, licenser, behörigheter, datakällor och governance.
Designa och bygga appar, flöden och Power BI-rapporter/dashboards; kvalitetssäkra datamodeller och delning (RLS).
Utforska och implementera AI-lösningar med Copilot Studio och AI Builder.
Integrera Power Platform med andra system (t.ex. ERP, CRM, SharePoint, Azure SQL, Dataverse).
Sätta riktlinjer/standarder (namngivning, datamodellering, ALM/DevOps) och dokumentera.
Utbilda och stötta användare; etablera ett internt Center of Excellence.
Delta i strategi och roadmap för automatisering, dataplattform och digitalisering.
Om dig
Flera års erfarenhet av Power Platform: Power Apps (Canvas & Model-driven), Power Automate och Power BI (DAX/Power Query, visualisering).
Van att ta plattformsansvar och införa struktur som minskar personberoende.
God förståelse för systemintegration, REST API:er och datamodellering.
Erfarenhet av Azure-tjänster som Logic Apps, Azure Functions och Entra ID/Azure AD.
Erfarenhet av Microsoft Fabric (Data Pipelines, Lakehouse, Warehouse).
Meriterande
Certifieringar: PL-100/200/400/600 och/eller Azure.
RPA (Power Automate Desktop) och AI Builder.
ALM/DevOps för Power Platform (solutions, pipelines), etablerad governance och miljöstrategi.
Förståelse för ITIL/IT Service Management.
Vi erbjuder
Hos oss får du stort inflytande över teknikval, arkitektur och roadmap för vår Power Platform-satsning. Vi arbetar nära Microsofts ekosystem och håller oss i framkant. Du får goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar, certifieringar och relevanta konferenser, flexibla arbetsvillkor och en inkluderande, prestigelös kultur där idéer välkomnas. Vi sitter i moderna och trevliga lokaler på Sveavägen i centrala Stockholm, med smidiga kommunikationer och bra gemensamma ytor. Detta är en unik möjlighet att långsiktigt forma vår Power Platform- och Fabric-miljö, med stöd av engagerade kollegor och en organisation som satsar på teknik och utveckling.
