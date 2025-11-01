Power BI utvecklare
2025-11-01
Rollbeskrivning
Uppdraget fokuserar på utveckling och förvaltning av Power BI-lösningar i en agil miljö. Du versionerar rapporter i Git, bygger och hanterar pipelines samt genomför driftsättningar via plattformen till verksamheten. Uppdraget kräver arbete på plats.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Utveckla, optimera och förvalta Power BI-rapporter och datamodeller.
Versionhantera rapporter och artefakter i Git.
Bygga och administrera pipelines för test- och produktionsflöden.
Planera och utföra deploys samt säkerställa kvalitet och spårbarhet.
Samverka med produktägare och team i en agil process.
Dokumentera lösningar och etablera goda arbetssätt för rapportlivscykel.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av Power BI-utveckling.
Praktisk erfarenhet av Git för versionshantering av Power BI-artefakter.
Vana av att bygga och hantera pipelines samt genomföra deploys via plattform.
Erfarenhet av arbete i agila team.
God förmåga att kommunicera tekniska lösningar.
Möjlighet att arbeta on-site.
Meriterande
DAX, Power Query (M) och datamodellering för stjärnschema.
SQL och arbete mot datalager/lakehouse.
Erfarenhet av release- och miljöhantering, t.ex. CI/CD och miljöstrategier.
Prestandaoptimering, dataset-governance och säkerhetsmodeller (RLS/OLS).
Erfarenhet av kravanalys och test av BI-leveranser.
Start/Längd
Start: 2026-01
Längd: till 2027-01
Omfattning: 100 %
Plats
Jönköping (på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
553 16 JÖNKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9584331