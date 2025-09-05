Postdoktorer inom nätverkade reglersystem
2025-09-05
Avdelningen för reglerteknik söker 1-3 postdoktorer med mycket stark bakgrund inom, och intressen för, nätverkade reglersystem, matematik och modellering.
De utvalda kandidaterna kommer vara delaktiga i projekt med inriktning mot skapandet av nya matematiska beräkningsverktyg för grundläggande förståelse och design av nätverkade reglersystem, delvis med fokus på lärande och resilienta cyberfysiska infrastrukturer. Arbetet kommer att handledas av ett team bestående av professorerna Henrik Sandberg, Karl Henrik Johansson, Cristian Rojas och György Dán.
Avdelningen för reglerteknik bedriver ledande forskning inom uppkopplade reglersystem, cyberfysiska system, systemidentifiering och transportsystem. Industriprojekt utförs med samarbetspartners såsom ABB, Ericsson och Scania. En stor del av forskningen sker inom ramen för projekt finansierade av Vetenskapsrådet, WASP, Digital Futures, Vinnova, MSB, Energimyndigheten och EU. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare på Imperial College, Oxford, ETH, Caltech, MIT och UC Berkeley.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Stor dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom nätverkad reglerteknik, cyberfysisk säkerhet, maskininlärningsteori eller tillämpad matematik.
- Starkt motiverad, självständig i ditt arbetssätt, samtidigt som du också har en mycket god samarbetsförmåga.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Pedagogisk förmåga samt dokumenterad erfarenhet av handledning av studentprojektarbete är meriterande.
- Vetenskaplig skicklighet
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max 2 sidor lång.
- Tre vetenskapliga publikationer relevanta för den utlysta tjänsten.
- Kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
