Postdoktorer inom Maskininlärning för luktsinne
2025-09-29
Dina arbetsuppgifter
Postdoktoranden kommer att ingå i EU-projektet "Digitising Smell: From Natural Statistics of Olfactory Perceptual Space to Digital Transmission of Odors" (Digitalisering av lukt: från naturlig statistik om luktperception till digital överföring av dofter).
Projektet syftar till att digitalisera luktsinnet och lägga grunden för förståelsen av hur luktsinnet fungerar hos människor och för att bygga AI-modeller som simulerar luktupplevelser. Forskningen kommer att fokusera på bearbetning och utveckling av representationsmodeller för olika datakällor, inklusive tidsseriedata (EEG, video, masspektrometri) och kemiska data (molekylära grafer, SMILES-strängar) relaterade till luktstimuli.
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Forskningserfarenhet av djupinlärningsarkitekturer (t.ex. transformatorer, diffusionsmodeller, grafiska neurala nätverk) tillämpade på multimodala data.
- Bevisad expertis inom tidsseriemodellering (EEG, video, sensordata) och kemisk/strukturell datarepresentation (t.ex. grafer, SMILES-strängar, molekylära inbäddningar).
- Vana vid multimodal representationsinlärning och integration av heterogena datakällor.
- Erfarenhet av signalbehandling och statistisk modellering av högdimensionella data.
- Goda programmeringskunskaper i Python och relevanta ML-ramverk (PyTorch, TensorFlow, JAX).
- Dokumenterad förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga team som förenar maskininlärning, neurovetenskap och kemi.
- Utmärkta kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga
- Motivation och engagemang för forskningsarbete är en mycket stark merit
- Erfarenhet av undervisning och handledning är en fördel
Förmåga att arbeta självständighet
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
Övrig information
