Postdoktorer inom Maskininlärning för luktsinne
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27
Postdoktoranden kommer att ingå i EU-projektet "Digitising Smell: From Natural Statistics of Olfactory Perceptual Space to Digital Transmission of Odors" (Digitalisering av lukt: från naturlig statistik om luktperception till digital överföring av dofter).
Projektet syftar till att digitalisera luktsinnet och lägga grunden för förståelsen av hur luktsinnet fungerar hos människor och för att bygga AI-modeller som simulerar luktupplevelser. Forskningen kommer att fokusera på bearbetning och utveckling av representationsmodeller för olika datakällor, inklusive tidsseriedata (EEG, video, masspektrometri) och kemiska data (molekylära grafer, SMILES-strängar) relaterade till luktstimuli.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Forskningserfarenhet av djupinlärningsarkitekturer (t.ex. transformatorer, diffusionsmodeller, grafiska neurala nätverk) tillämpade på multimodala data.
Bevisad expertis inom tidsseriemodellering (EEG, video, sensordata) och kemisk/strukturell datarepresentation (t.ex. grafer, SMILES-strängar, molekylära inbäddningar).
Vana vid multimodal representationsinlärning och integration av heterogena datakällor.
Erfarenhet av signalbehandling och statistisk modellering av högdimensionella data.
Goda programmeringskunskaper i Python och relevanta ML-ramverk (PyTorch, TensorFlow, JAX).
Dokumenterad förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga team som förenar maskininlärning, neurovetenskap och kemi.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga
Motivation och engagemang för forskningsarbete är en mycket stark merit
Erfarenhet av undervisning och handledning är en fördel
Kärnvärden är en central del av rollen som anställd för alla som arbetar vid universitetet.
Förmåga att arbeta självständighet
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Danica Kragic Jensfelt dani@kth.se
9876730