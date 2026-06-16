Postdoktor med fokus på design av lednings- och samverkanssystem
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2026-06-16
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid institutionen för ledarskap och ledning (ILL) i Stockholm.
Beskrivning av forskningsmiljön
Forskningsmiljön Ledning och samverkan för civilt försvar (LedSamCF) vid Försvarshögskolan tar sin utgångspunkt i en forskningsfront där frågor om krisledning, totalförsvar, EU–Nato-styrning, konstitutionell beredskap, civil-militär samverkan samt social och organisatorisk resiliens står i centrum. Internationell forskning pekar på behovet av adaptiva, nätverksbaserade och designorienterade sätt att leda komplexa system, men kunskapen är ännu begränsad när det gäller hur dessa principer kan omsättas i ett civilt försvar med många självständiga aktörer, skilda rättsliga ramar och olika tekniska system. Mot denna bakgrund adresserar LedSamCF en övergripande problemställning: hur kan ledning, samverkan och övrig styrning utformas, utövas, granskas och utvecklas så att det civila försvaret både kan implementeras effektivt och förmå hantera samtidiga och överlappande kriser och krigshot på ett rättssäkert, effektivt och socialt hållbart sätt? Syftet är att långsiktigt bygga upp en nationellt ledande forskningsmiljö som både utvecklar den vetenskapliga kunskapsbasen och levererar konkreta lösningar för totalförsvarets aktörer. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du primärt att arbeta med forskning inom ett tema benämnt "Design av lednings- och samverkanssystem" inom LedSamCF. Designperspektivet innebär att din forskning strävar efter att utveckla nya eller förbättrade lösningar eller designförslag för aktuella problem och utmaningar inom området. Du kommer att tillsammans med miljöns övriga forskare vara med och bygga upp och utveckla verksamheten. Det handlar om att i dialog med uppdragsgivaren initiera, planera och genomföra forskning inom temat. Det innefattar bland annat att planera och genomföra datainsamling, analys av data, författa artiklar och att på olika sätt presentera och tillgängliggöra forskningsresultaten. Det kommer också att vara aktuellt att bidra i vår ledningsforskning som sker på uppdrag av Försvarsmakten.Det finns möjlighet att efter överenskommelse arbeta med undervisning och handledning upp till 20 %.KvalifikationerKvalifikationer
Vid ansökningsdatumet måste den sökande ha avlagt en doktorsexamen i ett vetenskapligt ämne som är bedömt relevant för tjänsten (exempelvis människa-datorinteraktion, risk och säkerhet/krishantering, designvetenskap, systemvetenskap, psykologi, organisation eller kognitionsvetenskap).
Sökandens forskning måste bedömas vara i linje med, och kunna bidra till, den aktuella forskningsmiljön och till institutionens forskning inom ledarskap och ledning.
Kunskaper på avancerad nivå i svenska och engelska krävs för tjänsten då den bl.a. innebär mycket kontakt med olika behovsägare inom sektorn.
Erfarenhet av att utforma och genomföra forskning med ett designorienterat perspektiv (vad är problemet – ett design-/lösningsförslag utvecklas – utvärdering av designförslag).
Sökande ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma
arbetsgivare.
Meriterande är:
Erfarenhet av forskning för ledning och samverkan inklusive kunskaper om beslutsfattande, problemlösning och relationen mellan lägesbild och situationsförståelse.
Erfarenhet av att utforma forskning med blandade metoder och ett designorienterat förhållningssätt.
Erfarenhet av praktiknära forskning i komplexa säkerhetskontexter.
Publicering av artiklar i högt rankade peer-review-granskade tidskrifter inom exempelvis människa-datorinteraktion, risk och säkerhet/krishantering, designvetenskap, systemvetenskap, psykologi, organisation eller kognitionsvetenskap.
Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av tiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
Uppfyller du inte alla meriterande kvalifikationer men tror att rollen passar dig? Sök ändå!Dina personliga egenskaper
För att trivas och passa in i rollen bör du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ samt ha god förmåga att ta initiativ. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i institutionens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.
Vidare söker vi dig som är en engagerad och närvarande individ och som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal på två år på heltid med möjlighet till förlängning ett år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 2 sidor), CV som inkluderar vetenskapliga publikationer och kopia av doktorsexamen. Om du inte har disputerat än, ange då ditt planerade disputationsdatum i ansökan.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR HR 103/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 14 Augusti 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
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115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Professor, Prefekt
Erik Berntson erik.berntsson@fhs.se Jobbnummer
9966532