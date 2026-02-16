Postdoktor inom turbulens i atmosfären
2026-02-16
Vi söker en disputerad forskare intresserad av turbulens i atmosfären.
Arbetet innebär att göra strömningsmekaniska beräkningar för att förstå fundamentala frågor om atmosfärisk turbulens, specifikt kring vindvridning och masstransport. Turbulensens roll för den globala allmänna cirkulationen kommer även att studeras, exempelvis hur de påverkar extremvindar. Det mesta arbetet rör numeriska experiment men även analyser av observationsdata. Arbete genomförs tvärvetenskapligt med forskare på Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet inom Bolincentret för klimatforskning.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i strömningsmekanik, meteorologi eller annat relevant ämnesområde.. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Förmåga att formulera och genomföra egna forskningsprojekt samt konstruktivt delta i samarbeten.
- Förmåga att i skrift och tal effektivt förmedla forskning och forskningsresultat.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning baserad på applikation och utveckling av globala väderprognos eller klimatmodeller samt god förståelse för turbulens i atmosfären och momenttransport.
- Erfarenheter av simulering av turbulens på GPU arkitektur.
- AI/ML kompetens.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
