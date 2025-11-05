Postdoktor inom Teoretisk fysik
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar forskning om finita temperaturers egenskaper hos magnetiska material, med fokus på gitterdynamiska fria energier, temperaturberoende vibrationsegenskaper och magnon-fonon interaktioner med hjälp av kvantmekaniska metoder.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i DFT-baserade elektronstruktur- och gitterdynamikmetoder (DFPT och/eller AIMD-härledda fononer) samt erfarenhet av vetenskaplig programmering och HPC-miljöer. Du känner till fonon-kvasi-partikelbegrepp (självenergi, renormaliserade frekvenser/livslängder) och temperaturberoende kraftkonstanter. Erfarenhet av magnetiska material och TDEP-arbetsflöden (eller liknande finita-temperatur-ramverk) är starkt meriterande.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Teoretisk Fysik, IFM, inom enheten för Ab Initio metoder och energimaterial.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Professor
Sergey Simak sergey.simak@liu.se +46 13 28 13 19 Jobbnummer
