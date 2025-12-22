Postdoktor inom teoretisk astrofysik
2025-12-22
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2,500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.
På avdelningen för astronomi och rymdfysik bedrivs forskning om stjärnfysik, planetsystem, galaxer och kosmologi, atomär astrofysik och astronomisk instrumentering. Avdelningen deltar inom en rad internationella vetenskapliga samarbeten kring teleskop och satelliter. Vi söker en postdoktor inom teoretisk astrofysik, med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Arbetsuppgifter/projektbeskrivning:
Postdoktorn skall arbeta tillsammans med Dr Thomas Nordlander mot en djupare förståelse av Vintergatans tidiga utveckling och egenskaperna hos de första stjärnorna. Arbetsuppgifterna inkluderar arbete med spektroskopisk analys av metallfattiga stjärnor, analys av stjärnpopulationer, och/eller karakterisering av urtida supernovor med hjälp av data om kemiska sammansättningar. Projektet kommer att använda en kombination av avancerade teoretiska simuleringar av stjärnatmosfärer och nya eller existerande data från bland annat Gaia, VLT, 4MOST och GALAH. Tillfälle kommer att ges att delta i handledning av doktorander och studenter inom projektet. Tjänsten omfattar tillgång till beräkningsresurser och resefinansiering.
Kvalifikationskrav:
För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik, astronomi eller motsvarande. Examen ska ha avlagts innan anställningen påbörjas, och får inte ha avlagts mer än tre år innan ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, osv. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Särskilt meriterande för anställningen anses vara en god publikationshistorik relaterad till högupplöst stjärnspektroskopi, användningen eller utvecklingen av avancerade spektroskopiska metodologier, programmering i Python, förmåga att arbeta självständigt och i ett internationellt team med partners i andra länder, och studenthandledning.
Om ansökan:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kvalifikationer och forskningsintressen (högst 2 sidor). Den ska vidare innehålla ett CV inklusive kontaktinformation till två referenspersoner (e-post och telefonnummer), forskningsbeskrivning eller forskningsplan, kopia på din doktorsexamen eller högsta nuvarande examen, samt en lista på den sökandes samtliga forskningsartiklar. Referensbrev ska inte inkluderas i ansökan. Referenspersoner kontaktas senare i antagningsprocessen. Personliga förhållanden som kan vara relevanta för bedömningen, t.ex. föräldraledighet, bör nämnas i den sökandes CV eller personliga brev. Ansökan bör skrivas på engelska. Ytterligare frågor i ansökningsformuläret används till att bedöma ansökningar. Färdighetsprov kan komma att användas under rekryteringen.
Om anställningen:
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: Tidigast 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt central kollektivavtal. Anställningen kan förlängas med maximalt ett år.
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Nordlander Thomas.Nordlander@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2026, UFV-PA 2025/3929
