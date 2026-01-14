Postdoktor Inom Synkrotronbaserad Peem För 2d-Material
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Denna tjänst är uppdelad i två huvudsakliga ansvarsområden:
• Instrumentation och användarstöd vid MAXPEEM (ca 50 %):
• Ha en nyckelroll i utveckling, underhåll och optimering av de avancerade spektromikroskopisystemen vid MAXPEEM-strålröret.
• Ge experimentellt stöd på hög nivå och teknisk vägledning till internationella gästforskare (användare av stråltid).
• Forskning om nya 2D-material (ca 50 %): Forskningen kommer att fokusera på två banbrytande projekt:
• Projekt 1: Syntes och karakterisering av nya metallener och derivat. Detta innefattar användning av banbrytande mikroskopi och spektroskopi för att undersöka deras unika elektroniska, strukturella och plasmoniska egenskaper.
• Projekt 2: Utforska syntesen av metallenlager inneslutna mellan SiC och grafen. Detta projekt är utformat för att maximera produktiviteten hos MAXPEEM-utrustningen.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker någon med doktorsexamen i kondenserade materiens fysik, materialvetenskap, kemiteknik eller ett närliggande område.
Behörighetskrav inkluderar:
• Dokumenterad praktisk erfarenhet av ultrahögvakuumsystem (UHV) och karakteriseringstekniker inom ytvetenskap (t.ex. XPS, UPS, LEED, SEM).
• En stark forskningsbakgrund inom syntes eller karakterisering av 2D-material.
• Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.
Följande kvalifikationer är särskilt meriterande:
• Direkt erfarenhet av synkrotronbaserade tekniker, särskilt fotoelektronmikroskopi (PEEM).
• Erfarenhet av syntes av nya 2D-material (t.ex. tunnfilmsdeponering med PVD och CVD).
• Dokumenterad programmeringskunskap (t.ex. Python) för instrumentstyrning och dataanalys.
Som person är du en högmotiverad och självständig forskare med en stark problemlösningsförmåga och ett proaktivt förhållningssätt till forskningsutmaningar. Du är också en lagspelare med utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga, och kan arbeta effektivt i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Din arbetsplats
Du kommer att vara formellt anställd vid Linköpings universitet (LiU) men din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara vid MAXPEEM på MAX IV-laboratoriet i Lund, en världsledande synkrotronljusanläggning. Som en del av avdelningen för materialdesign vid LiU kommer du som postdoktor att vara helt integrerad i universitetets forskningsmiljö, vilket inkluderar deltagande i regelbundna gruppmöten och evenemang. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/forskning/materialdesign
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.
Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 4 februari, 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
