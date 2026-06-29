Postdoktor inom strömningsmekanik
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2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad postdoktor för att ansluta till vår forskargrupp inom strömningsmekanik vid KTH i Stockholm. Tjänsten erbjuder stora möjligheter att utveckla en egen forskningsprofil inom områden som turbulens, flerfasflöden, gränsytor, biofilmer, ytteknologi, numerisk strömningsmekanik (CFD) och maskininlärning för fysikaliska system.
Forskningsinriktningen anpassas efter den framgångsrika kandidatens kompetens och intressen. Du kommer att arbeta i en kreativ och internationell forskningsmiljö med tillgång till avancerade experimentella plattformar, högpresterande beräkningsresurser och ett starkt nätverk av nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen bedrivs inom ramen för ett ERC-finansierat projekt med stor vetenskaplig frihet och möjlighet att utforska nya idéer.
Arbetsuppgifterna omfattar att bedriva forskning av högsta kvalitet, publicera i ledande vetenskapliga tidskrifter, bidra till utvecklingen av nya forskningsområden samt medverka i handledning av doktorander och examensarbetare. Beroende på din bakgrund kan arbetet innefatta experiment, direkta numeriska simuleringar, teoretisk modellering, data-driven metodik eller kombinationer av dessa.
Institutionen för teknisk mekanik erbjuder en internationellt erkänd forskningsmiljö med stark kompetens inom strömningsmekanik, tillämpad matematik, biomekanik, hållfasthetslära och akustik. Tjänsten passar dig som drivs av vetenskapliga utmaningar och vill bidra till framtidens metoder för att förstå och styra komplexa flödessystem.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom strömningsmekanik
God förmåga att självständigt bedriva forskning samt publicera vetenskapliga resultat.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Vetenskaplig skicklighet
Pedagogisk förmåga
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Som person är du självständig, initiativtagande och har god förmåga att samarbeta med andra forskare och studenter.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Erfarenhet av internationella forskningssamarbeten.
Erfarenhet av handledning eller undervisning på universitetsnivå.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 8, plan 5 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Shervin Bagheri sherwinb@kth.se Jobbnummer
9983577