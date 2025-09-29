Postdoktor inom Maskinlärning och robotik
2025-09-29
Dina arbetsuppgifter
På avdelningen för Robotik, perception och lärande (RPL) sker forskning inom datorseende, robotik och maskininlärning.
Vi letar nu efter två postdoktorer inom robotik och/eller maskininlärning och/eller datorsyn med stark akademisk bakgrund. De framgångsrika kandidaterna förväntas bedriva forskning på högsta internationella nivå och handleda doktorander och masterstudenter.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Forskningsexpertis inom maskininlärning/robotik.
- Dokumenterat starka programmeringskunskaper.
- Vi ser att du har en enastående forsknings- och publikationslista.
- Du har väl utvecklade analytiska och problemlösande färdigheter
- Vi ser att du har mycket goda kunskaper inom det engelska språket, så som skriftliga och muntliga kunskaper, eftersom att kommunikation är en stor del av arbetet.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Du har en god pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En postdoktoranställning är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
