Postdoktor inom Maskininlärningsmetoder för riskbedömning av cancer

Vi söker en mycket motiverad postdoktoral forskare till ett gemensamt projekt mellan Taheri Lab och Lundberg Lab, finansierat av Digital Futures (DF).
Tjänsten är placerad vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och SciLifeLab (Science for Life Laboratory).
KTH är Sveriges största tekniska universitet och en av Europas högst rankade institutioner inom teknik och ingenjörsvetenskap.
Denna postdoktorala tjänst är placerad vid Institutionen för beräkningsvetenskap och teknik (CST) och utgör en gemensam anställning mellan Taheris forskargrupp vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) och Lundbergs forskargrupp vid Skolan för kemi, bioteknik och hälsa (CBH).
Projektet fokuserar på utveckling av beräkningsmodeller för riskbedömning av cancer genom integrering av flera datatyper och riskfaktorer.
Huvudmålet är att utveckla och tillämpa maskininlärnings- och djupinlärningsmetoder för att förstå och undersöka funktionellt beteende hos könsspecifika cancerformer. Arbetet kommer att omfatta:
- Utveckling av ML/DL-metoder för analys av multiomik-data.
- Design och implementation av beräkningsverktyg och mjukvara för prediktion av cancerrisk.
Tjänsten erbjuder möjlighet att bedriva banbrytande tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan artificiell intelligens och cancerforskning, samt att bidra till utvecklingen av nya verktyg för riskbedömning av cancer med stor potentiell betydelse för hälso- och sjukvården.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom datavetenskap, maskininlärning, statistik, bioinformatik, beräkningsbiologi, tillämpad matematik eller ett närliggande område. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet.
- Stark bakgrund inom maskininlärning och/eller statistisk modellering, dokumenterad genom avhandlingsarbete och/eller vetenskapliga publikationer.
- Mycket goda programmeringskunskaper, till exempel i Python (och/eller R), samt erfarenhet av relevanta maskininlärningsbibliotek (t.ex. PyTorch, TensorFlow eller motsvarande).
- Erfarenhet av utveckling av programvara och verktyg för forskning, inklusive god praxis för reproducerbar kod (t.ex. Git, notebooks och pipelines).
- Dokumenterad erfarenhet av analys av storskaliga, högdimensionella datamängder, inklusive integrering av multimodala data samt praktisk erfarenhet av arbete i högpresterande beräkningsmiljöer (HPC).
- Förmåga att arbeta självständigt och i tvärvetenskapliga team samt att driva forskningsprojekt framåt.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Engelska är arbetsspråk i forskningsmiljön och krävs för vetenskapligt skrivande, presentationer och samarbete med internationella partners.
-
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik och/eller integrering av multiomik-data inom cancerforskning (t.ex. genomik, transkriptomik, proteomik, bilddata).
- Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete med biologer, kliniker eller industripartners.
- Erfarenhet av handledning eller medhandledning av studenter, undervisning eller mentorskap.
- En stark publikationsmeritlista i relevanta tidskrifter eller konferenser inom maskininlärning, bioinformatik eller närliggande områden.
- Relevanta personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, kommunicera tydligt i en tvärvetenskaplig miljö samt arbeta strukturerat och proaktivt.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
