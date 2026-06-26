Postdoktor inom maskinelement
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, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill bidra till nästa generations energieffektiva och hållbara transportsystem genom forskning i världsklass inom tribologi och maskinelement.
Friktionsförluster i fordonssystem står fortfarande för en betydande del av den globala energianvändningen. Enbart i tunga fordon förbrukas årligen omkring 180 miljarder liter bränsle till följd av friktion, samtidigt som transportsektorn står inför kraftigt skärpta klimatkrav. EU:s mål om 90 % minskade CO2-utsläpp från nya tunga fordon till 2040 ställer helt nya krav på energieffektivisering och innovativa tekniska lösningar.
I detta projekt riktas fokus mot en ofta förbisedd men mycket lovande komponent: fettsmorda hjullagersystem. Projektet syftar till att utveckla och implementera en systematisk och realistisk metod för att utvärdera nya fettformuleringar, med hjälp av en specialutvecklad provrigg som kommer att designas och byggas specifikt för detta ändamål.
Projektet genomförs i nära samarbete med ledande aktörer längs hela värdekedjan, däribland Traton/Scania, Europas ledande fettproducent Axel Christiernsson och KTH. Den framgångsrika kandidaten får en unik möjlighet att arbeta i gränslandet mellan akademisk forskning och industriell tillämpning, med direkt potential att bidra till framtidens hållbara transportlösningar.
Denna tjänst är en del av KTH:s satsning PROCEED för forskningsverksamhet i Södertälje, vilket ger en unik möjlighet för forskningssamverkan med Traton/Scania och AstraZeneca. För att möjliggöra nära samarbete och samverkan ingår regelbunden fysisk närvaro i Södertälje som en viktig del av tjänsten. Tjänsten erbjuder goda möjligheter att bygga ett starkt internationellt nätverk, utveckla egen forskning och bidra till industrins gröna omställning.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas
Vetenskaplig skicklighet
Dokumenterade kunskaper och erfarenheter inom maskinelement och/eller tribologi
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Samarbetsförmåga
Självständighet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 83 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Sergei Glavatskih segla@kth.se Jobbnummer
9980019