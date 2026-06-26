Postdoktor inom innovationsledning för cirkulära lösningar
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2026-06-26
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, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill bidra till utvecklingen av framtidens cirkulära industri genom forskning om innovation, resursflöden och industriella ekosystem. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att kombinera vetenskaplig forskning med nära samverkan med ledande industriföretag i omställningen mot mer hållbara och resilienta värdekedjor.
Forskningen fokuserar på hur etablerade företag kan utveckla systembyggande innovationer för cirkulära resursflöden och längre produktlivslängd. Centrala forskningsfrågor rör innovationsprocesser, hinder och möjligheter för cirkulära affärsmodeller samt samverkan mellan företag, beslutsfattare och andra aktörer i innovationsekosystem. Särskilt intresse riktas mot hur strategier för cirkulära resursflöden påverkar såväl innovationsarbete som faktiska material- och produktflöden.
Projektet omfattar empiriska studier och utveckling av forskningsbaserade riktlinjer och verktyg för organisationer. AI-stöd för omvänd logistik, beslutsfattande och värdeskapande i cirkulära system utgör ett viktigt forskningsområde. Forskningen relaterar till innovationsledning och ledning och organisering av produktutveckling, inklusive processer och metodik.
Tjänsten är en del av KTH:s satsning PROCEED i Södertälje, vilket skapar en unik miljö för forskningssamverkan med Traton/Scania och AstraZeneca. Regelbunden fysisk närvaro i Södertälje är en viktig del av tjänsten för att möjliggöra nära samarbete med industriella partners.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Du har dokumenterad vetenskaplig skicklighet.
Du är självständig, samarbetsorienterad och har god förståelse för mångfalds-, likabehandlings- och jämställdhetsfrågor.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Pedagogisk erfarenhet samt god förmåga att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Erfarenhet av att bidra till att forskningsresultat kommer till nytta i samhället ses också som meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 83 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Universitetslektor
Gunilla Ölundh Sandström gunillaos@kth.se Jobbnummer
9980022