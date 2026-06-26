Postdoktor inom Industriella ekosystem och cirkulär omställning
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2026-06-26
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, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill bidra till omställningen mot mer cirkulära och resilienta industriella system genom forskning om industriella ekosystem, samverkan och hållbar transformation i tillverkningsindustrin.
Projektet sker i nära samverkan med Sustainability Technologies Innovation Centre i Södertälje och dess huvudaktörer AstraZeneca, Scania och RISE, med särskild empirisk förankring hos AstraZeneca. Forskningen kombinerar vetenskaplig analys med aktiv utveckling av plattformens långsiktiga omställningsförmåga.
Fokus ligger på hur industriella ekosystem kan organiseras och mobiliseras för att möjliggöra cirkulär omställning i mogna tillverkningssystem. Centrala forskningsfrågor rör företagsöverskridande samverkan, Scope 3-utmaningar, leverantörsrelationer, industriell symbios, resursflöden, transparensmekanismer och cirkulära affärsmodeller. Arbetet omfattar självständig forskning, empiriska fallstudier och analys av industriella nätverk och samverkansformer. I nära dialog med industriella och offentliga aktörer kommer postdoktorn att utveckla och pröva forskningsbaserade modeller och metoder i verkliga industriella miljöer.
Tjänsten är en del av KTH:s satsning PROCEED i Södertälje, som skapar en internationellt attraktiv forskningsmiljö i nära samverkan med Traton/Scania och AstraZeneca. Regelbunden närvaro i Södertälje är en central del av tjänsten. Vi söker en analytiskt stark och nyfiken forskare med intresse för teoretiskt grundad och tillämpad forskning om industriell omställning.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet, förmåga att bedriva självständig forskning och förmåga att publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Dokumenterad forskarkompetens inom områden så som industriella ekosystem, cirkulär omställning, cirkulär affärsmodellinnovation, hållbar industriell omställning eller liknande
God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
Förmåga att arbeta självständigt och i samverkan med andra forskare, företag och externa aktörer.
Pedagogisk förmåga att kommunicera forskning till studenter, forskare och bredare målgrupper.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Erfarenhet av forskning om industriella ekosystem, innovationsekosystem, cirkulära affärsmodeller, industriell symbios, sustainability transitions, supply chains, Scope 3-relaterade utmaningar eller hållbara produktionssystem.
Erfarenhet av empirisk forskning i industriella miljöer, exempelvis fallstudier, intervjuer, dokumentstudier, workshops, aktörskartläggning eller analys av samverkansprocesser.
Erfarenhet av forskning eller projekt kopplade till läkemedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri eller komplexa leverantörs- och värdekedjor.
Erfarenhet av att utveckla forskningsansökningar, koordinera forskningsaktiviteter eller bidra till tvärdisciplinära forskningsmiljöer.
Förmåga att kommunicera forskning på svenska eller vilja att utveckla sådan förmåga, eftersom tjänsten innebär nära samverkan med aktörer i Sverige.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Lindstedtsvägen 30 (visa karta
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100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Universitetslektor
Lars Uppvall uppvall@kth.se Jobbnummer
9980306