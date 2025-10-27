Postdoktor inom högpresterande strömningsmekaniska datorberäkningar
2025-10-27
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter gäller utveckling av programvara och simuleringar av turbulent strömning i komplexa geometrier.
Projektet kommer att innefatta arbete inom projekt där koderna Neko och PyFR används.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista,
- väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning.
- Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt.
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Det är meriterande om den sökande har kvalifikationer inom högpresterande datorberäkningar av strömningsmekaniska problem.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
- CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
- Ett rekommendationsbrev
- Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
