Postdoktor inom cirkulära tillverkningssystem
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, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill bidra till omställningen mot framtidens cirkulära industri genom forskning om cirkulära tillverkningssystem och resurseffektiva produktionslösningar.
Forskningen bedrivs vid institutionen för produktionsutveckling på KTH och syftar till att stödja tillverkningsindustrins övergång från linjära till cirkulära värdekedjor. Projektet bygger på ett livscykelperspektiv där produkter, komponenter och material behåller sitt värde genom återanvändning, återtillverkning och återintegrering i produktionen.
Tjänsten innebär huvudsakligen att vidareutveckla forskningen från projektet iReGear i nära samarbete med TRATON Group R&D. Fokus ligger på hur återtillverkade transmissionskomponenter kan integreras i produktionssystem för nya tunga fordon och hur cirkularitet kan skalas upp i industriell tillämpning. Arbetet omfattar analys och utveckling av komponent- och materialflöden samt identifiering av möjligheter för återanvändning, ombearbetning och återtillverkning, samtidigt som tekniska, kvalitetsmässiga och operativa krav beaktas. Kandidaten förväntas även bidra till andra pågående och kommande forskningsinitiativ.
Denna tjänst är en del av KTH:s satsning PROCEED för forskningsverksamhet i Södertälje, vilket ger en unik möjlighet för forskningssamverkan med Traton/Scania och AstraZeneca. För att möjliggöra nära samarbete och samverkan ingår regelbunden fysisk närvaro i Södertälje som en viktig del av tjänsten. Tjänsten erbjuder goda möjligheter att bygga ett starkt internationellt nätverk, utveckla egen forskning och bidra till industrins gröna omställning.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Kandidaten ska ha en doktorsexamen inom teknik samt civilingenjörs- och kandidatexamen inom produktion, tillverkning, industriell ekonomi/industriell teknik, maskinteknik eller motsvarande område.
Den framgångsrika kandidaten har akademiska publikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter med peer review, företrädesvis inom cirkulär ekonomi och/eller produktionsteknik.
Förmågan att leda tvärvetenskapligt arbete och samordna komplexa insatser från olika forskningsdiscipliner, samverkande organisationer och projekt är avgörande.
Kandidaten har förmåga att generera forskningsidéer och använda dessa för att utforma forskningsansökningar i syfte att säkra finansiering.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Dokumenterad forskningserfarenhet inom cirkulära tillverkningssystem, eller ett starkt intresse för området.
Erfarenhet av tillverkning, återtillverkning eller cirkulära produktionssystem är meriterande.
Erfarenhet av forsknings- och innovationsprojekt, inklusive projektutveckling, forskningsansökningar, konsortiebyggande och planering av aktiviteter och resurser.
Erfarenhet av projektledning och deltagande i nationella eller internationella forskningsprojekt, särskilt EU-finansierade projekt, är meriterande. Industriell erfarenhet från produktionsmiljöer värderas högt.
God förmåga att arbeta i tvärfunktionella och internationella team samt mycket goda kunskaper i engelska, då det en del av det dagliga arbetet.
Erfarenhet av samverkan med industri och andra intressenter samt förmåga att kommunicera och sprida forskningsresultat till olika målgrupper är meriterande.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
God samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 68 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Enhetschef
Johan Kristoffersson jkristo@kth.se Jobbnummer
9980313