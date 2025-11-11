Postdoktor inom Analys, sannolikhetsteori och matematisk fysik
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap
1 postdoc-tjänst utlyses inom forskargruppen Random Matrices and Random Geometry på KTH matematik.
Projekten kommer att ske under ledning av Prof. Fredrik Viklund och kommer att involvera studier av ett eller flera av följande områden: Coulomb-gaser och relaterade områden, 2D-stokastisk konform geometri (SLE-teori, latticemodeller, gaussiska fält, etc), konform fältteori, gauge-teorier, Loewner-energin eller andra områden som överensstämmer med handledarens forskningsintressen.
Mer information om forskargruppen: https://sites.google.com/view/kth-rmrg/homeKvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Den sökande ska ha en stark bakgrund inom matematikområden relevanta för gruppens forskningsområde.
- Goda kommunikativa färdigheter i engelska, både muntligt och skriftligt då det krävs i dagliga arbetet.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Den sökande ska vara starkt motiverad, ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med medlemmarna i forskargruppen, och ha god kommunikationsförmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV med publikationslista.
- Research statement, dvs kortfattad redogörelse för dina planer för framtida forskningsverksamhet, varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål.
- Kontaktuppgifter för tre personer som kan skriva rekommendationsbrev
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Fredrik Viklund frejo@math.kth.se Jobbnummer
9599726