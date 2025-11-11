Postdoktor inom AI-baserad vägnätsanalys och underhållsplanering
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-11-11
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Väg- och banteknik söker en motiverad och samarbetsinriktad postdoktoral forskare till ett projekt som fokuserar på att utveckla maskininlärningsverktyg för beläggningsförvaltning.
Projektet genomförs i samarbete med Trafikverket och partners från vägindustrin.
Projektets mål är att ta fram datadrivna beslutsstödsverktyg för att förutsäga beläggningars prestanda samt planera underhåll och förstärkning. Det kommer att bygga på omfattande dataset över beläggningars prestanda och använda avancerade metoder inom maskininlärning och statistik för att generera prognoser och utvärdera effekten av olika underhålls- och förstärkningsstrategier. Postdoktorn kommer att leda arbetet med att extrahera och analysera beläggnings- och trafikdata, integrera dessa med klimat- och miljödata samt utveckla validerade prediktiva modeller för beläggningsnedbrytning.
Anställningen är forskningsfokuserad och ger möjlighet att stärka självständighet och bygga meriter för framtida akademisk eller industriell karriär. Undervisning på olika akademiska nivåer kan också ingå. Arbetet bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö som kombinerar expertis inom beläggningsteknik, mekanik för beläggningsmaterial och -strukturer samt maskininlärning. Rollen erbjuder möjligheter att bidra både till vetenskapliga publikationer med hög genomslagskraft och till praktiska beslutsstödsverktyg för vägtekniksektorn.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Doktorsexamen i byggvetenskap, teknisk mekanik, datavetenskap, maskininlärning eller ett närliggande område.
- Programmeringskunskaper i Python, R eller liknande språk för dataanalys.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Stark bakgrund inom maskininlärning, statistisk modellering och big data-analys.
- Erfarenhet av infrastruktur- eller transportdata (beläggning, trafik, väder eller liknande).
- Kunskap om beläggningsteknik och modeller för beläggningsnedbrytning är meriterande.
- Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete i en tvärvetenskaplig miljö.
- Goda kommunikativa färdigheter i engelska, både muntligt och skriftligt då det krävs i dagliga arbetet.
- Undervisningserfarenhet är en fördel.
- Medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet mellan könen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
