Postdoktor inom AI-baserad bild- och signalanalys för 3D-cellmodeller
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-01-30
Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och tillämpa AI-baserade metoder för analys av komplex experimentell data från avancerade 3D-cellkultursystem inom cancerforskning.
Postdoktorn kommer huvudsakligen att arbeta med utveckling av metoder för analys och tolkning av stora datamängder, där data genereras i form av mikroskopibilder och elektriska signaler från experimentella plattformar. Den experimentella datainsamlingen utförs i nära samarbete med andra forskare i projektet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
- utveckla och tillämpa maskininlärnings- och djupinlärningsmetoder för analys av mikroskopibilder från 3D-cellkulturer,
- analysera och modellera tidsupplösta elektriska signaler, såsom elektrisk impedansspektroskopi, kopplade till biologiska system,
- integrera bild- och signaldata för att extrahera biologiskt relevanta och kvantitativa mått,
- bidra till utveckling av automatiserade och skalbara analysflöden för experimentell data,
- samarbeta med experimentella forskare inom biofysik, mikrofluidik och cellbiologi,
- dokumentera och kommunicera forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och presentationer.
Postdoktorn förväntas arbeta självständigt med metodutveckling och dataanalys, samt aktivt bidra till forskargruppens gemensamma arbete och tvärvetenskapliga samarbeten.
Vi erbjuder tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur samt experimentella datamängder från moderna biofysiska plattformarKvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Dokumenterad erfarenhet av dataanalys, maskininlärning eller djupinlärning i forskningssammanhang.
- God förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt på engelska då vi arbetar i en internationell miljö.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Erfarenhet av bildanalys inom mikroskopi eller life science-tillämpningar.
- Kunskap om tillämpning av AI-metoder på experimentella eller fysikaliska mätsystem.
- Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
- Handledningskompetens och medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
