Postdoktor i teknoekonomisk systemmodellering av energisamhällen
2026-03-04
Publiceringsdatum
För att stödja integrationen av energigemenskaper och virtuell energidelning i Sverige krävs tekniskt robusta och ekonomiskt hållbara lösningar under föränderliga regulatoriska och nätmässiga förutsättningar.
Denna postdoktorstjänst vid KTH fokuserar på att utveckla avancerade modelleringsramverk och tekno-ekonomiska analyser inom två nationella forskningsprojekt som behandlar virtuell energidelning och storskalig implementering av energigemenskaper. Forskaren kommer att leda arbete inom tidsupplöst energisystemmodellering, optimering och utveckling av digitala tvillingar för pilotprojekt, inklusive scenariobaserad utvärdering av virtuella delningskonfigurationer, analys av mät- och systemintegrationskrav samt kvantitativ bedömning av ekonomiska, regulatoriska och nätmässiga effekter. Arbetsuppgifterna omfattar utveckling och implementering av numeriska modeller, kalibrering mot verkliga mätdata, genomförande av känslighets- och skalbarhetsanalyser samt jämförelser mellan investeringar i energigemenskaper och traditionell nätförstärkning. Tjänsten innebär samarbete med bostadsbolag, nätägare, elhandelsföretag och akademiska partners samt bidrag till policynära rekommendationer och vetenskapliga publikationer. Sökande ska ha en stark bakgrund inom energisystemmodellering, optimering och kvantitativ tekno-ekonomisk analys.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Beprövad erfarenhet från doktorsavhandling, författande av vetenskapliga publikationer eller författande av branschrapporter (eller motsvarande bransch) inom området energisystemmodellering och/eller energidelning.
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk förmåga
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Det är meriterande med tidigare erfarenhet av energigemenskaper, energidelningsmodeller (inklusive virtuell delning) samt analys av påverkan på elnät.
- Det är meriterande med erfarenhet av affärsmodeller och regulatoriska ramverk kopplade till energidelning och lokala energisystem.
- Det är meriterande med kunskap om mätinfrastruktur, hantering av mätdata och systemintegration i elnät.
- Det är meriterande med erfarenhet av dataanalys, tidsseriehantering och modellimplementering i Python eller liknande verktyg.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- Kopia av utvalda författade rapporter, vetenskapliga artiklar (eller industriell motsvarighet) som visar tidigare erfarenhet (Max 3 rapporter, alla i PDF-format).
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Skolan för industriell teknik och management vid KTH Kontakt
Jagruti Ramsing Thakur jrthakur@kth.se Jobbnummer
