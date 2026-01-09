Postdoktor i socialpsykologi
Psykologiska institutionen är en kreativ och internationell arbetsplats för utbildning och forskning med ca 200 anställda.
Över 1000 personer studerar på våra olika utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar. Vi bedriver också mycket framgångsrik forskning inom flera områden, bland annat inom arbets- och organisationspsykologi, psykofysik och perception, stress, biologisk psykologi, klinisk psykologi, kognition, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Institutionen har en egen psykologisk klinik för forskning och utbildning med ca 4000 besök per år.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/psykologiska-institutionen.
Projektbeskrivning
Forskargruppen Intergroup Relations and Social Change vid Psykologiska institutionen söker nu kandidater till en tvåårig postdoktoranställning inom det ERC-finansierade projektet "Healing Societies: the impact of social context on intergroup reconciliation". Projektets övergripande mål är att systematiskt undersöka hur social kontext påverkar effektivitet, processer och hållbarhet hos intergruppsinterventioner i samhällen som påverkats av intergruppskonflikt.
Projektet omfattar storskaliga longitudinella (online och fältbaserade) experiment i olika konfliktpåverkade länder och bygger på data från representativa, heterogena och samhällsbaserade urval. Tillsammans med professor ehaji-Clancy kommer den kandidat som väljs att arbeta med att utforma och utvärdera fältinterventioner med samhällsbaserade urval i konfliktkontexter.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som postdoktoral forskare i gruppen kommer du att leda ett av arbetspaketen inom "HEAL"-projektet, som syftar till att förstå hur social kontext påverkar intergruppsförsoning. I denna roll kommer du att vara ansvarig för att utveckla och utvärdera intergruppsinterventioner i fältet för att förstå vilka interventioner, under vilka kontextuella förutsättningar, som kan underlätta eller hindra intergruppsförsoning. Du kommer också att ha möjlighet att utveckla egna studier under handledning. Anställningen är till 100 % forskningsbaserad och finansierad av ERC-projektet "HEAL".
Dina arbetsuppgifter inkluderar att designa och genomföra fältexperiment, koordinera studier på flera platser, vilket omfattar samarbete med flera internationella forskargrupper, dataanalys samt författande av vetenskapliga artiklar.
Vår forskargrupp samarbetar med andra forskargrupper runtom i världen (inom detta och andra projekt), vilket ger möjligheter till internationella utbyten och samarbeten.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Bedömningskriterierna inkluderar:
- Doktorsexamen i psykologi eller relevant område.
- Utmärkta akademiska meriter, inklusive publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet.
- Mycket goda kunskaper i engelska (i tal och skrift).
- Dokumenterad erfarenhet av att designa och/eller genomföra fältexperiment.
- Avancerade statistiska analysfärdigheter, inklusive multilevel-analyser.
- Stark forskningsmässig inriktning mot intergruppsrelationer.
Om anställningen
Anställningen avser heltid i två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Startdatum 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city. Psykologiska institutionen bedriver sin verksamhet på campus Albano.
