Postdoktor i rymdtekniska system inom rymdframdrivning
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Kiruna Visa alla högskolejobb i Kiruna
2025-12-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Kiruna
, Överkalix
, Boden
, Kalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Norra Sverige är en europeisk rymdregion med flertalet intressenter som samarbetar för utveckling av rymdteknologi och vetenskap inom rymden. Luleå Tekniska Universitet (LTU) erbjuder rymdforskning och undervisning, Institutet för rymdfysik (IRF) fokuserar på forskning kring rymdplasma och utveckling av instrument, och EISCAT vetenskapliga organisation utför radarobservationer av den övre atmosfären och jonosfären. Svenska Rymdaktiebolaget (SSC) med sina faciliteter på Esrange erbjuder service och infrastruktur för tillgång till rymden.
Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymdteknik, reglerteknik, data- och systemvetenskap söker nu biträdande universitetslektorer som kan bidra till våra växande aktiviteter. Jobbplaceringen är vid Avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Avdelningen erbjuder ett antal mastersprogram inom rymdvetenskap och rymdteknik. Vi utför forskning inom områdena atmosfärsvetenskap och rymdtekniska system. Gruppen för rymdtekniska system fokuserar på nyttolaster, rymdfarkoster och utskjutningsfordon för utforskning av den övre atmosfären, omloppsbanor och planeter. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium dedikerade mot framdrivningssystem för raketer, nano satelliter, asteroidteknik och rymdavionik.
Ämnesbeskrivning
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.
Projektbeskrivning
Som en del av Space Sweden North-projektet kommer du att gå med i ett akademiskt team som arbetar i nära samarbete med lokal och nationell industri för att vidareutveckla Sveriges rymdsektor inom forskning, utveckling och testning av rymdframdrivningssystem och dess tillämpningar.
Arbetsuppgifter
Som postdoktoral forskare deltar du i forskning om rymdframdrivningssystem - särskilt gällande system med fast bränsle, hybridbränsle och flytande bränsle. Du kommer att vara involverad i undervisning i kurser som ges inom ämnet rymdsystem på grund- och avancerad nivå, handledning av master- och doktorander, samt arbete med bidragsansökningar för att initiera nya projektbaserade forskningsinriktningar relaterade till forskningen som bedrivs inom ämnet rymdsystem.
Den sökande förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av forsknings- och utbildningsområdet och samarbeta med forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter, både nationellt och internationellt.
Kvalifikationer
För att vara behörig sökande måste du ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom rymdvetenskap eller annat ämne, med huvudsakligt fokus på framdrivningssystem för raketer (bränsle i vätskeform eller hybridmotorer). I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.
Utvärdering är baserad på den ansökandes forskning, undervisning, och industriella projekt. Tonvikt skall ges till de kvaliteter som är tillämpliga för att bidra till framtida utveckling av framdriftssystem för raketer vid Luleå tekniska universitet, gällande både forskning och undervisning. Ansökande skall ha goda kommunikationskunskaper. Du måste kunna uttrycka dig på engelska, på avancerad nivå, skriftligt och muntligt för att presentera och publicera forskningsresultat internationellt.
Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort: Kiruna. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Victoria Barabash, 0980-67 532, victoria.barabash@ltu.se
eller professor i rymdtekniska system René Laufer, 0980-67 582 rene.laufer@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 31 januari 2026
Referensnummer: 7253-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9651893