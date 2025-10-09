Postdoktor i Proteindesign
Särskild ämnesbeskrivning
Postdoktorn kommer att arbeta i ett projekt fokuserat på att utveckla protein-baserade elektroniska komponenter, med det yttersta målet att möjliggöra produktion av halvledarkomponenter i celler.
Detta specifika postdoktorala projekt syftar till att utveckla metoder för att designa 2D-proteingitter som fungerar som scaffold för att fästa andra proteinkomplex med exakt geometri, och därigenom skapa molekylära strukturer som kan överföra elektroner och interagera med ljus. Sådana sammansättningar har även tillämpningar inom biomedicin. Det primära målet är att utveckla beräkningsmetoder, med hjälp av djupinlärningsbaserad proteindesign, för framgångsrik design av 2D-gitter. Dessa metoder kommer sedan att tillämpas för att generera design riktade för experimentell utvärdering.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):
- Metodutveckling inom AI-driven proteindesign
- Produktion av designade sekvenser riktade för experimentell testning
- Samarbete med doktorand ansvarig för experimentell testning
- Om intresse finns kan vissa experimentella tester utföras
- Delta i projektmöten och sammanfatta resultat
- Hålla koll på utvecklingen inom proteindesignområdet.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Förmåga att driva och självständigt utveckla projektet
- Stark beräkningsförmåga med stor erfarenhet av programmering med python.
- Betydande erfarenhet av att utveckla metoder för djupinlärning med hjälp av beräkningsramverk som PyTorch, TensorFlow mm.
- Erfarenhet av att arbeta med molekylära frågor inom biovetenskap
- Intresse och engagemang för att arbeta i ett samarbetsprojekt
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
- Erfarenhet av proteindesign ses som meriterande
- Postdoktorn kan, om den är intresserad, bidra till experimentell prövning av design. Om det är av intresse anses viss laborativ bakgrund vara meriterande.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Lunds universitet, Kemiska institutionen, 156708 NAT Kontakt
Jessica Edwinsson jessica.edwinsson@kilu.lu.se Jobbnummer
9548919