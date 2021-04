Postdoktor i polariserad neutronspridning med liten vinkel - Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska instit - Sjukgymnastjobb i Lund

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska instit / Sjukgymnastjobb / Lund2021-04-12Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.Lunds universitet söker kvalificerade kandidater för en postdoktortjänst i ett gemensamt projekt med European Spallation Source (ESS).Projektet fokuserar på att utveckla innovativ vetenskap med hjälp av polariserad neutronspridning med liten vinkel (SANS) och utföra polariserat neutroninstrumentarbete för SANS-instrumenten LoKI och SKADI vid ESS. Dessutom stöder projektet också utveckling av polariserad 3He-baserad neutronspinnfilterteknologi (metoden som kommer att användas vid LoKI och SKADI för polarisationsanalys), för vilken en kandidat inte behöver ha tidigare erfarenhet och den framgångsrika kandidaten kommer att delta i en kompletterande roll.SKADI och LoKI är de två SANS-instrumenten som byggs på ESS. SKADI kommer att vara det primära instrumentet för magnetismstudier och LoKI fokuserar på mjuka material. Båda instrumenten har polariseringsanalysfunktioner. Framstegen inom polariserad neutroninstrumentation kommer att integreras i LoKI- och SKADI-instrumenten.Projektet finansieras gemensamt av Tillväxtverket och ESS med bidrag in natura från Lunds universitet. Postdoktorn kommer att ha sin bas på avdelningen för synkrotronljusforskning vid Institutionen för fysik. Arbetsmiljön kommer att vara tvärvetenskaplig med applikationer inom flera vetenskapliga områden.2021-04-12I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.Arbetsuppgifterna för projektet att genomföra kommer att innehålla följande uppgifter:- Genomföra forskning med hjälp av polariserad neutronspridning med liten vinkel och hjälpa instrumentinsatserna i samband med LoKI och SKADI.- Vid forskningen förväntas postdoktorn arbeta med handledare vid Lunds universitet och ESS, samt med en postdoktor som fokuserar på polariserad neutronavbildning och en forskningsingenjör som fokuserar på instrumentutvecklingen. Postdoktorn kommer också att arbeta nära projektdeltagare vid Uppsala universitet, TU Delft, Jülich Center of Neutron Scattering, ISIS Muon and Neutron Source och Institut Laue-Langevin.- Genomföra experimentell planering, som kan inkludera design av prover och användning av simuleringsverktyg.- Delta i experiment vid neutronanläggningar runt om i världen.- Analysera data och förbereda publicering av resultaten.- Definiera instrumentkrav för att utföra ytterligare experiment på LoKI och SKADI.- I en kompletterande roll, delta i polariserade 3He-tekniska utvecklingsinsatser som kan innefatta att ställa upp diagnostiska mätningar, samla in och analysera data.- En del administrativt arbete med anknytning till ovan nämnda arbetsuppgifter kan behöva utföras.BehörighetBehörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.Övriga krav:- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.- Erfarenhets av neutronspridingBedömningsgrunderDetta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.Övriga meriter:- Erfarenhet av experimentell neutronspridning med liten vinkel.- Erfarenhet av polariserad neutrontekniker (inte nödvändigtvis i SANS arbete).- Demonstrerad förmåga att arbeta med forskare med olika bakgrund.Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).Instruktioner för ansökanAnsökan ska skrivas på engelska och innehålla:- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).- Kontaktuppgifter till minst två referenser.- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: snarast möjligt VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska instit5686484