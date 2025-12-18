Postdoktor i organisk kemi
Kemikum, med fler än 200 medarbetare, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet.
Forskningen vid Kemikum sträcker sig över kemins alla områden som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk och strukturkemi samt organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från ren grundforskning till mer tillämpade projekt ofta med fokus på hållbar kemi men även avancerade analysmetoder av kemikalier och material. Kemikum har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med en mängd utrustning med kvalificerat stöd från stabsforskare.
Kemikum är också värd för utbildningen i kemi på kandidatnivå samt för tre mastersprogram; analytisk kemi, hållbar kemi, samt organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom fem områden; analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi samt organisk kemi.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/kemikum/
Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.
Läs mer: https://wise-materials.org/
Projektbeskrivning
Projekttitel: Heterogen katalys för hållbar organisk syntes.
Handledning: Biträdande lektor Miguel Rivero-Crespo.
En anställning som postdoktor erbjuds i biträdande lektor Miguel Rivero-Crespos grupp vid Stockholms Universitet. Du kommer att arbeta med syntesen av porösa material (Metal Organic Frameworks) som kommer att anpassas med katalytiskt aktiva platser av olika natur och användas som heterogena katalysatorer för organiska reaktioner. Det här projektet är mycket tvärvetenskapligt och kombinerar organisk kemi, materialvetenskap och katalys. Hållbarhet kommer att vara en av huvudpelarna i projektet. I det sammanhanget är det främsta målet att utveckla hållbara kemiska processer genom att syntetisera mer effektiva heterogena katalysatorer och minimera bildandet av biprodukter, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan av kemikalieproduktionen. Dessutom kommer hållbarheten hos den nya processen att utvärderas med hjälp av olika mätvärden.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna inkluderar:
- Syntes och karakterisering av heterogena katalysatorer baserade på porösa material.
- Studie av deras katalytiska aktivitet i organiska reaktioner.
- In-situ- och/eller operando-undersökningar.
- Jämförelse med benchmark-homogena system.
Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i https://wise-materials.org/research-school/,
ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, i synnerhet avseende:
- Syntes och karakterisering av porösa material (MOF, COF, zeoliter, etc.).
- Kunskaper inom katalys, i synnerhet heterogen katalys.
- Erfarenhet av organisk, oorganisk och/eller materialkemi.
Följande kriterier kommer även att användas för att bedöma de behöriga sökanden: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Ytterligare information lämnas av biträdande lektor Miguel Rivero-Crespo, mailto:miguel.crespo@su.se
Allmän information om arbetsplatsen och om Kemikum vid Stockholms universitet kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, mailto:niklas.hedin@su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
