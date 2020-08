Postdoktor i kemiteknik: modellering av osmotisk kraftproduktion - Kungliga Tekniska högskolan, - Kemistjobb i Stockholm

2020-08-25
Att utnyttja den osmotiska energin som frigörs när två flöden med olika salthalter blandas är en 65 år gammal dröm.Detta bygger idag på membranbaserad teknik där beläggningar på membranen är ett problem. Förbehandling av vattnet hjälper, men nuvarande reningsprocesser är mycket energiintensiva vilket kan leda till att nettokraften som systemet producerar blir negativ. Projektet syftar till att förbättra förbehandlingsprocessen och att minska kraftbehovet genom användning av ozonering.Forskningen inkluderar både experimentella och teoretiska aspekter. Experiment genomförs i samarbete med en industripartner. Experimenten syftar till att validera kompatibiliteten för ozonering med membranmaterial samt effektiviteten av ozon som ett förbehandlingsmedel. Det teoretiska arbetet är huvuduppgiften för postdoktorkandidaten. Det teoretiska arbetet inkluderar utvecklingen av en detaljerad processmodell för beläggning på membranen och analys av förbehandlingsprocessen på systemnivå. Identifiering av potentiella platser för osmotisk kraftproduktion i Skandinavien är en annan del av det teoretiska arbetet.Projektet finansieras av Energimyndigheten. Den erbjudna postdoktorpositionen är 18 månader och inkluderar finansiering för att delta i konferenser och publicera resultaten.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö- Arbete i Stockholm med närhet till naturen.- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).- Erfarenhet av processmodellering och numerisk simulering.Meriterande- Erfarenhet av matematisk modellering, helst tillämpad på membranseparation eller andra separationsprocesser eller relaterade processer inom kemisk reaktionsteknik, bioteknik eller partikelteknik.- Vana i att utveckla matematiska modeller baserade på fysiska principer.- Kunskap om numeriska metoder och programmering i MATLAB och / eller C / C ++- Grundläggande kunskap i beräkning av flödesscheman.- Hög nivå av självständighet när det gäller att bedriva forskning och samarbete med industriella partners.- Öppenhet gentemot nya forskningsmetoder för att hantera utmanande problem relaterade till hållbar energiteknik.- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhetVi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.